Esta tarde se va el agua en algunos barrios de Medellín y Bello

Medellín

Empresas Públicas de Medellín anunció cortes en el servicio de acueducto a partir de esta tarde en algunos barrios de Medellín y el municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá.

Cortes en el norte del Valle de Aburrá

El corte comenzará a la una de la tarde de este miércoles, 7 de enero de 2026, por el mejoramiento de la infraestructura de los barrios atendidos por el tanque de Altos de Niquía.

Allí se interrumpe el servicio hasta las diez de la noche de hoy para los barrios Pachelly, Los Alpes, El Ducado, La Aldea y el Área Sin Desarrollo de la Comuna 4 del municipio de Bello.

En horas de la noche, el corte será para los barrios atendidos por el tanque Volador Norte, para labores de mantenimiento de esta red.

La interrupción para el desarrollo de estos trabajos será entre las 9 de la noche de hoy y hasta las cuatro de la mañana de este jueves, 8 de enero.

Este corte de 7 horas afectará a los barrios y sedes de la Universidad Nacional, Cerro El Volador, Progreso, Alfonso López, Francisco Antonio Zea, Liceo Universidad de Antioquia, San Germán, Córdoba, Bosques de San Pablo, Terminal de Transporte, Cementerio Universal, Facultad de Minas de la Universidad Nacional, Everfit y Caribe.

Desde las 9 de la noche de este miércoles y hasta las cuatro de la mañana de este jueves, 7 de enero, el corte programado será para los barrios que se surten del tanque de Volador Centro.

Este corte de 7 horas afectará a los habitantes de los barrios San Germán, Los Colores, Suramericana, Carlos E. Restrepo, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Cuarta Brigada, Cerro El Volador, Estadio, Calasanz y Universidad Nacional.

Interrupciones por conexiones no autorizadas

Por conexiones no autorizadas de viviendas que se surten desde el tanque de París, se hace necesaria la interrupción del servicio de acueducto durante seis horas, que comenzarán a las 10 de la noche de este miércoles, 7 de enero, y hasta las cuatro de la mañana de este jueves, 8 de enero.

Esta medida afectará a los barrios El Triunfo en el corregimiento de San Cristóbal, El Progreso Número dos, Mirador Del Doce, Picachito y Picacho de Medellín, lo mismo que el barrio París de Bello.

El objetivo de estos cortes en el servicio

Empresas Públicas de Medellín indicó que el objetivo de este tipo de cortes programados es reparar daños, operar válvulas, ajustar el sistema de acueducto del Valle de Aburrá o realizar labores de mantenimiento para garantizar la adecuada prestación del servicio en el futuro.

Otras interrupciones durante esta semana

Mañana jueves, 8 de enero, habrá interrupción del servicio en el barrio Aures Número Dos de Medellín, por labores de mantenimiento, entre la una y las cinco de la tarde.

A las 10 de la noche también habrá corte por conexiones no autorizadas de viviendas que se surten desde el tanque de París, afectando barrios como El Triunfo en el corregimiento de San Cristóbal, El Progreso Número dos, Mirador Del Doce, Picachito y Picacho de Medellín, lo mismo que el barrio París de Bello.

Este corte se extenderá hasta el viernes, 9 de enero, a las 4 de la madrugada.