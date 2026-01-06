El próximo lunes, 12 de enero, se apagarán los alumbrados navideños de Medellín

Medellín

Empresas Públicas de Medellín indicó que el próximo lunes, 12 de enero, apagará los alumbrados navideños en Medellín y los 15 municipios de Antioquia que ganaron el concurso Encendamos la Alegría.

Otros municipios con alumbrados

Los municipios que tienen este alumbrado de EPM son: Arboletes, Armenia Mantequilla, Caldas, Carolina del Príncipe, El Peñol, El Retiro, Guadalupe, Jericó, Liborina, Nechí, Puerto Nare, Sabanalarga, San Roque, Támesis y Valdivia, cuyas temáticas están centradas en los símbolos de la Navidad tradicional, las fiestas de fin de año, las delicias culinarias de temporada, la música decembrina y la fauna y la flora.

Estos son los horarios de los alumbrados

Durante esta semana, las figuras estarán encendidas en la capital antioqueña y esas localidades entre las seis de la tarde y las doce de la noche.

¿Qué se puede disfrutar en los alumbrados?

Para Medellín, recordemos que son 25 mil figuras, algunas de ellas con experiencias inmersivas para los visitantes, como el Domo de Navidad.

En esta edición 58 del alumbrado navideño, se le rinde un homenaje especial a los 350 años de Medellín que se cumplieron el año anterior, lo mismo que los 70 años de prestación de servicio por parte de EPM.

EPM tiene los 10 recomendados en los alumbrados

Empresas Públicas de Medellín recomendó 10 puntos específicos para disfrutar durante esta semana, en el recorrido de los alumbrados navideños.

Uno de ellos es el Domo de la Navidad, con una experiencia tecnológica, inmersiva, multimedia, que narra el aporte de EPM al desarrollo de la ciudad, por medio de la prestación de los servicios públicos.

Este Domo está ubicado en la Plaza de la Niebla, en Parques del Río, con funciones gratuitas cada hora entre las 6 y las 11 de la noche.

Otro de los atractivos recomendados es la Fuente de la vida, ubicada en el costado occidental del Edificio Inteligente de EPM, con un espectáculo de agua, luces y villancicos.

Esta fuente cibernética tiene 220 luminarias y chorros de hasta 40 metros de alto con un show de luces se puede disfrutar a partir de las 6:45 de la tarde, con intervalos de 45 minutos.

EPM recomendó también visitar el Árbol de Navidad de Medellín, ubicado en inmediaciones del puente de Guayaquil, sobre el río Medellín.

Esta es una estructura de 25 metros de alto, con más de 30 mil luces LED; es una obra de arte tejida a mano por las artesanas madre cabeza de hogar.

“El Árbol está decorado con 90 flores moradas, en una reinterpretación de la flor pensamiento, que se usa en las silletas antioqueñas”, indicó EPM.

Recomendó la entidad visitar el Jardín Colgante en el Río Medellín, con un techo de flores luminosas ubicado sobre las aguas del Río Medellín, en el trayecto entre el Puente de Guayaquil y Parques del Río.

En este punto de la ciudad se rinde homenaje a la Feria de las Flores, con representación de orquídeas, botones de oro, clavelinas, siemprevivas, pensamientos, cartuchos y aves del paraíso.

Allí también hay figuras de guacamayas, colibríes, mariposas, abejas y libélulas.

Otros de los sitios que recomienda EPM son el Cerro Nutibara y su Pueblito Paisa, el homenaje a los silleteros, el carriel paisa, la Avenida La Playa, el pesebre en Parques del Río y los alumbrados en las nueve subregiones de Antioquia.