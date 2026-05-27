Este 28 de mayo arranca la capacitación presencial para los testigos electorales en Antioquia

Medellín

El Consejo Nacional Electoral anunció que durante los días 28, 29 y 30 de mayo adelantará el proceso de capacitación presencial para todos los testigos electorales que están acreditados y postulados en Antioquia.

¿Qué pasa en estas jornadas?

En estas jornadas se entregarán los elementos fundamentales que requieren los testigos postulados por las agrupaciones políticas y acreditados por el Consejo Nacional Electoral, para que puedan realizar una adecuada verificación de las elecciones presidenciales y vicepresidenciales del domingo 31 de mayo.

Para garantizar la participación de los testigos, se desarrollarán cuatro sesiones por día de dos horas cada una, brindando flexibilidad horaria a los participantes.

Garantizar la vigilancia ciudadana

El objetivo de este proceso de socialización es garantizar la vigilancia ciudadana, la legitimidad y transparencia de los comicios.

El Tribunal de Garantías Electorales en Antioquia del Consejo Nacional Electoral es el responsable de esta capacitación, para que se pueda brindar la información adecuada a los ciudadanos que van a servir a los movimientos políticos como testigos.

Las jornadas están previstas para los días jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de mayo en el Hotel Marriott Medellín; serán entre las ocho y las diez de la mañana, entre las diez y las doce del mediodía, entre las dos y las cuatro de la tarde y desde las cuatro hasta las seis de la tarde de los tres días.

¿Qué papel desempeñan los testigos electorales?

Los testigos electorales son veedores en representación de los partidos y movimientos políticos y desempeñan una función pública transitoria determinante para el éxito de los comicios.

La presencia de estas personas, cerca de las mesas de votación, busca verificar el proceso electoral y proyectar transparencia ante la ciudadanía y las autoridades.

No solo se capacitarán para las elecciones

Además de abordar su rol durante el domingo de elecciones, estas capacitaciones incluyen el uso de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales y de la aplicación Comitium en Línea.

Esta aplicación permite que los testigos puedan hacer seguimiento y registrar incidencias en tiempo real, incluyendo el reporte fotográfico de los formularios E-14 al finalizar la jornada y el escrutinio de mesa.

Aún hay plazo para las postulaciones

El Consejo Nacional Electoral extendió hasta este jueves, 28 de mayo, el proceso de postulación de los testigos electorales para las elecciones de presidente y vicepresidente en nuestro país.

Desde esta institución se indicó que en el país son más de 223 mil actores como testigos electorales, auditores de sistemas y observadores electorales nacionales e internacionales que han sido postulados por las agrupaciones políticas y organizaciones de observación electoral para garantizar la vigilancia antes, durante y después de la jornada democrática del próximo domingo, 31 de mayo.

Las agrupaciones políticas continuarán hasta mañana jueves con ese proceso de postulación de los actores electorales.

Recordaron que el registro se hace en la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, la herramienta tecnológica dispuesta por la autoridad electoral para optimizar y dar mayor agilidad al cargue de la información. https://actoreselectoralespresidencia.cne.gov.co/auth/login

Para aquellas personas que requieren algún tipo de información, el Tribunal de Garantías Electorales de Antioquia habilitó el correo electrónico institucional: tribunalantioquia2026@cne.gov.co.