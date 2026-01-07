Denuncian grave crisis financiera en el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado

Medellín

El Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, entidad adscrita al gobierno municipal y que presta sus servicios al Valle de Aburrá y municipios del Suroeste de Antioquia, estaría atravesando por una grave crisis financiera, que habría obligado al recorte de personal, al que no le habrían renovado el contrato al comenzar este 2026.

El concejal Juan Uribe indicó que es “muy lamentable la situación vivida actualmente por el Hospital Manuel Uribe Ángel; mientras el Gobierno Nacional no gire los recursos que tiene retenidos de las EPS intervenidas, NO se superará la crisis. Entre Savia Salud y la Nueva EPS le deben al Hospital alrededor de 100 mil millones, si no es más”.

Según las denuncias que se han conocido por medio de redes sociales, los trabajadores terminaron el año con retrasos de pagos de primas, retroactivos y salarios.

Aunque no se ha conocido la cifra total de empleados a los que no les renovaron sus contratos, en las denuncias indican que podrían ser cerca de 80 personas que quedaron sin contrato al comenzar el presente año, personas que laboraban en el área de atención médica y administrativa de esta localidad.

En las denuncias también se ha indicado el cierre del piso 8 de este centro asistencial y la afectación para áreas como las Unidades de Cuidados Intensivos.

Según agregó el concejal Juan Uribe, “la Administración Municipal y el Concejo de Envigado han transferido recursos importantes, pero no serán suficientes para superar la crisis; la situación está muy difícil. Y saber que este Hospital no solo atiende a los envigadeños, sino a muchos antioqueños del área metropolitana y de diferentes subregiones del Departamento”.

La alcaldía no se pronuncia

Caracol Radio consultó a la Alcaldía de Envigado para conocer la realidad del Hospital Manuel Uribe Ángel, que es una entidad que depende del gobierno municipal, e indicaron desde esta administración que por ahora no se tendrá ningún pronunciamiento.

Llama la atención que el mismo hospital había publicado en el mes de septiembre la importancia que tiene la transparencia de la información en la función pública y el cumplimiento 1712 de 2004.

En su página web destacan, en el comunicado emitido el pasado 1 de septiembre, que: “En el Hospital Manuel Uribe Ángel reconocemos que la información pública es un bien común y esencial para fortalecer la confianza entre la comunidad y la Institución. Por eso, trabajamos cada día en ofrecer datos abiertos, accesibles y útiles para que nuestros usuarios tengan herramientas que les permitan tomar decisiones informadas sobre su salud y trámites con el Hospital.”

La importancia del Hospital

Este centro de asistencia es una institución de salud con énfasis en la alta complejidad; por lo tanto, tiene algunos servicios que no se prestan en otros hospitales cercanos.

El Manuel Uribe Ángel actualmente presta sus servicios en el sur del Valle de Aburrá, a diferentes localidades de esta área metropolitana, pero también a localidades del Suroeste del departamento y otras subregiones.

Este centro asistencial, que ha renovado sus instalaciones en los últimos años y ha ampliado su infraestructura, sigue prestando sus servicios, pero con un número menor de funcionarios a los que terminaron el año anterior.