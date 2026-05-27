ANLA autorizó a EPM subir el embalse de Hidroituango hasta su máxima capacidad

Medellín Antioquia

EPM confirmó que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorizó elevar el nivel del embalse de Hidroituango hasta la cota 420 sobre el nivel del mar, el máximo contemplado originalmente dentro de la licencia ambiental del proyecto.

La decisión le permitirá a la hidroeléctrica incrementar significativamente sus reservas de agua y fortalecer la generación de energía del país, especialmente frente a las alertas por un posible fenómeno de El Niño en los próximos meses.

El gerente de EPM, John Maya Salazar, explicó que la posibilidad de llegar a la cota 420 hacía parte del diseño original del proyecto, pero que la contingencia ocurrida en 2018 frenó el proceso.

“Cuando ocurrió la contingencia, hubo que parar con eso y no se pudo seguir. Hoy ya después del 2018, estamos en 2026, que vamos ya para la segunda etapa y necesitamos que ese embalse suba a la 420, porque esa es la cota original y esa es la licencia”, señaló el directivo.

La discusión estaba relacionada con el aprovechamiento forestal

Uno de los principales puntos de debate entre EPM y la ANLA tenía relación con el manejo ambiental de las zonas que quedarían cubiertas por el agua al aumentar el nivel del embalse.

Según explicó Maya Salazar, antes de la contingencia ya se habían realizado labores de aprovechamiento forestal en parte del terreno, pero posteriormente surgieron diferencias técnicas sobre nuevas intervenciones requeridas en áreas donde volvió a crecer vegetación.

“Había un sector de esas 250 hectáreas donde se había hecho aprovechamiento forestal, unas 65 hectáreas que ya habían sido podadas, pero la ANLA decía que no habían autorizado una segunda poda”, indicó.

El gerente agregó que durante los últimos meses se realizaron mesas técnicas y reuniones entre ambas entidades para aclarar los alcances de la licencia ambiental y demostrar que las actividades solicitadas correspondían a las autorizaciones originales del proyecto.

“Les hemos mostrado que eso no es nada distinto a lo que tiene la licencia original y ya nos llegó la autorización para que pudiéramos subir a la cota 420”, afirmó.

Hidroituango busca aumentar reservas para generación

Actualmente Hidroituango aporta cerca del 17 % de la energía que consume Colombia y el aumento del nivel del embalse permitirá contar con mayores reservas hídricas para sostener la generación en épocas de bajas lluvias.

La autorización también resulta clave para avanzar en la segunda etapa del proyecto y en la entrada completa de las restantes unidades de generación.

Según EPM, el proceso de llenado será gradual y dependerá del comportamiento del río Cauca y de las condiciones operativas y ambientales del proyecto.