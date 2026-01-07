Gobernador insiste en retiro de Wilmar Mejía de la UdeA tras ratificación de suspensión

Medellín, Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, volvió a pedir de manera expresa la salida de Wilmar Mejía del Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia, luego de que la Procuraduría General de la Nación ratificara su suspensión provisional por presuntos vínculos con alias ‘Calarcá’, cabecilla de disidencias de las Farc.

El mandatario calificó como reiterada e insostenible la permanencia de Mejía en la máxima instancia académica de la universidad pública, señalando que los hechos investigados comprometen la legitimidad institucional del Consejo Superior.

Pronunciamiento reiterado del gobernador

“Suficiente razón para que no haga parte del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Sus presuntos vínculos con alias ‘Calarcá’, asesino de uniformados, narco y bandido, son motivación suficiente para no integrar la máxima instancia académica del Alma Mater de los antioqueños”, escribió Rendón.

El gobernador ha reiterado esta posición en varias oportunidades, insistiendo en que la permanencia de Mejía resulta incompatible con el carácter académico y público de la universidad, más aún tras la ratificación de la medida disciplinaria.

Procuraduría ratificó suspensión por tres meses

La Procuraduría confirmó la suspensión provisional por tres meses contra Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia y representante del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior de la UdeA, así como contra el general del Ejército Juan Miguel Huertas.

La decisión, adoptada inicialmente el 23 de diciembre de 2025, busca evitar la repetición de las conductas investigadas y garantizar el desarrollo del proceso disciplinario.

Investigación por presuntos vínculos con disidencias

La investigación se originó en archivos digitales incautados en 2024 a alias ‘Calarcá’, que incluyen computadores, memorias USB y teléfonos celulares con comunicaciones, correos y mensajes que mencionarían a Mejía y al general Huertas.

Según la Procuraduría, en ese material se haría referencia a estrategias de acercamiento con disidencias de las Farc y a la posible creación de una empresa de seguridad de fachada, que habría permitido la movilización armada de integrantes de esos grupos con apariencia legal.

El proceso disciplinario continúa en curso, mientras desde la Gobernación de Antioquia se mantiene la exigencia pública de que Mejía no continúe como integrante del Consejo Superior Universitario.