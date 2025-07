EPM es de la gente y para gente y así lo seguirá siendo: alcalde de Medellín

Medellín

EPM celebró hoy martes los primeros 70 años de historia con un gran evento en el Teatro Metropolitano de Medellín en el que se proyectó. Hasta ese lugar llegaron pensionados de EPM, algunos trabajadores y directivos de la empresa de servicios públicos más importante del país y orgullo de los antioqueños. También el alcalde de Medellín, el gobernador de Antioquia, autoridades civiles y militares, además de políticos reconocidos del orden nacional. Sin dejar de lado el sector académico y empresarial.

En la ceremonia se destacaron momentos en la historia de la empresa con sus protagonistas en todo los sectores, directivos y funcionarios sin dejar de reconocer e l valor de la comunidad de la que es la propietaria , ya que es y seguirá siendo pública, como lo advirtió el alcalde de Medellín y presidente de la Junta directiva de EPM Federico Gutiérrez.

“EPM es de la gente, EPM es para la gente, es a seguir haciendo su función, seguir trabajando con amor, con cariño, seguir llevando y prestando servicios públicos de buena calidad, no solo para Medellín y Antioquia, sino como lo hacen muchas regiones también de Colombia, seguir expandiéndose y creciendo también como lo ha hecho en diferentes partes de Centroamérica y América Latina”.

Durante la ceremonia la empresa proyecto el primer capítulo de los nueve del documental ‘La Historia de Hidroituango’ en el que se hizo un recorrido por todas etapas de esta importa obra de la ingeniería que hoy genera el 50% de su capacidad, pero una vez culminado generará 17% de la energía del país. El cual se puede ver en la página web oficial de EPM.

“Toda mi historia, toda mi vida la he pasado en EPM y como le decía el señor alcalde, es una empresa que nos llena de orgullo, no solamente a los antioqueños sino a los colombianos, por lo que representa para la sociedad, para millones de personas que de una u otra manera siempre tienen uno de los servicios de EPM, agua, energía, gas y siempre de muy buena calidad. Entonces es un honor, es un orgullo que hoy me toqué a mí representar a todos mis compañeros, a todos los jubilados, a todas las personas que han hecho que EPM esté hoy en el sitial donde está”.