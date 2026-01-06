Precio del dólar HOY en Colombia, 6 de enero, según el TRM del Banco de la República: ¡Nueva caída!

El dólar en Colombia presentó el año 2025 varias fluctuaciones, puesto que cuando comenzó el año, el valor de esta divisa se cotizaba por encima de los $3.900 pesos, incluso, se creía que podría llegar a estar sobre los $4.000 pesos colombianos y hasta más.

Si bien bajaba y subía, el impacto llegó cuando, a mediados de año, este empezó a bajar con rapidez. Incluso, muchos analistas atribuían a que esto podría darse debido a varios factores que provocan que el dólar vaya perdiendo atractivo en el mercado, pese a ser una de las monedas más apetecidas.

Asimismo, este tipo de fenómeno puede traer beneficios y problemas, dependiendo los intereses en los que se centre. Por otro lado, en este nuevo año 2026, el dólar sigue cotizándose por debajo del precio habitual: $3.900 pesos colombianos. Hasta el momento, se sigue estableciendo por debajo de lo esperado.

Precio del dólar para hoy en Colombia, 6 de enero

El TRM del Banco de la República es el encargado de publicar actualizaciones diarias a cerca del comportamiento del dólar durante el día. Es así que, para este martes, 6 de enero, el precio del dólar se estableció sobre los $3.770 pesos colombianos.

Esto significa una nueva caída en su valor, ya que el día de ayer, lunes 5 de enero, su precio fue de $3.790 pesos colombianos. Es decir, tuvo una tendencia a la baja de $20 pesos. Por otro lado, esto quiere decir que en las casas de cambio, también tuvo que haber un cambio en la tarifa de compra y venta.

Dólar hoy Colombia casas de cambio: así se cotiza

La cotización de la compra y venta de dólares en las casas de cambio de las principales ciudades del país, depende del precio que establezca el TRM del Banco de la República durante el día.

Siendo así, este es el precio en las principales ciudades de Colombia para el día de hoy, 6 de enero:

Bogotá D.C. : Te compran $3,740 | Te venden $3,850

: Te compran | Te venden Medellín : Te compran $3,620 | Te venden $3,770

: Te compran | Te venden Cali : Te compran $3,650 | Te venden $3,820

: Te compran | Te venden Cartagena : Te compran $3,750 | Te venden $3,980

: Te compran | Te venden Cúcuta : Te compran $3,730 | Te venden $3,790

: Te compran | Te venden Pereira: Te compran $3,730 | Te venden $3,800

En cuánto está el euro

Existen diferentes páginas web que estudian y realizan un seguimiento activo a las diferentes monedas que se mueven en el mundo, en este caso, Investing es una de estas plataformas que se encarga de mostrar indicadores económicos en tiempo real sobre diferentes divisas, productos, insumos, empresas y más. Teniendo en cuenta esta información, el precio del euro, para el día de hoy, 6 de enero, se estableció en $4.410 pesos colombianos.

