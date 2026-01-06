En vilo más de 50 mil empleos en el país por aumento del salario mínimo: Minoristas de combustibles

Pereira

El gremio de minoristas de las estaciones de servicio está alertando de una grave crisis debido al alza del salario mínimo, la reducción de horas laborales y también el aumento del combustible a comienzos de este año 2026.

José Alberto Arias Tabares, presidente ejecutivo de Imzacom Risaralda, indicó que el incremento para este sector que trabaja siete días a la semana durante 24 horas está entre el 30 % y el 40 %.

Asegura Arias Tabares, que, en todo el país, incluyendo Risaralda, más de 50 mil empleos están en vilo, lo que traería un aumento de la desocupación.

“La gasolina corriente sube 98 pesos y el biodiesel 103 pesos. Con este panorama obviamente el impacto va a ser muy fuerte para el sector de la distribución. Al hacer los análisis económicos de este año 2026 el incremento para un sector que trabaja 24-7 puede estar rondando entre el 35 y el 40 por ciento. Es un duro impacto que pone en vilo al sector de la distribución minorista que algunas de las estaciones seguirán en cuidados intensivos frente a una insolvencia económica que están atravesando muchas de las estaciones de servicio en el país”, afirmó Arias.

Según el representante del gremio minorista, las estaciones de servicio estudian alternativas para enfrentar los elevados costos de administración, operación y mantenimiento que debieron asumir desde el 1 de enero.

Entre ellas se contemplan medidas como un ‘pico y placa’ de estaciones para domingos y festivos, cese de actividades de suministro en poblaciones, horarios de atención solo hasta las 7 p.m., y el autoservicio.

