Bucaramanga espera cerca de 70 mil estudiantes para 2026 y esta semana avanza proceso de matrículas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Secretaría de Educación de Bucaramanga avanza en la etapa final del proceso de matrículas y renovaciones para el calendario escolar 2026.

Para el próximo año, el sistema educativo oficial proyecta recibir cerca de 70.000 estudiantes, de los cuales 60.000 alumnos antiguos ya están en proceso de renovación en sus colegios públicos.

Le sugerimos: Ellos son los seis candidatos a la alcaldía de Girón

La administración recordó que los estudiantes nuevos de preescolar asignados por la Secretaría deben formalizar su matrícula antes del 6 de diciembre de 2025.

Para los estudiantes antiguos de todas las instituciones oficiales, el plazo va hasta el 13 de diciembre, mientras que los estudiantes nuevos de grado primero a once podrán completar su proceso hasta el 19 de enero de 2026.

Lea también: ¿Llegará Metrolínea a Piedecuesta? Esto es lo que se conoce de la incorporación de nuevas rutas

Los colegios públicos estarán atendiendo trámites administrativos hasta el 5 o 6 de diciembre y retomarán la atención presencial en enero.

En cuanto a la disponibilidad, el reporte más reciente indica que Bucaramanga cuenta con 5.489 cupos, aunque esta cifra seguirá moviéndose porque 15 instituciones aún no han finalizado el reporte de su capacidad.

Le puede interesar: Noche violenta: tres asesinatos casi a la misma hora en tres sectores diferentes en Bucaramanga

La secretaria de Educación, Elsa Encinales, explicó que durante esta semana se actualizará el censo definitivo antes de que los colegios entren a vacaciones, ya que varias instituciones siguen realizando renovaciones de matrícula.

“Antes de que salgan a vacaciones nos pasan el reporte final de cuántos cupos les quedan. Ya en enero, finalizando la segunda semana, los padres pueden dirigirse directamente a los colegios donde aparezcan cupos disponibles para solicitar el ingreso y formalizar la matrícula”, señaló.

Le recomendamos: Fiscalía revela cómo se ejecutó el robo a una Joyería en Bucaramanga que dejó un policía muerto

Las familias pueden consultar en línea la disponibilidad de cupos a través del portal oficial o en la página de la Secretaría de Educación, donde se encuentra el archivo “Cupos Escolares Disponibles 2026”, que se actualiza constantemente con la información enviada por los colegios.

El proceso de solicitud de cupo o formalización de matrícula es presencial y se realiza directamente en cada institución educativa, donde los padres podrán conocer los requisitos y completar el trámite.

En enero, una vez avance la segunda semana, podrán acercarse a los colegios en los que aparezcan cupos disponibles para asegurar el ingreso de sus hijos al sistema educativo oficial.