Buen Comienzo continúa matrículas abiertas para primera infancia

La convocatoria garantiza atención integral, alimentación y acompañamiento para las familias.

Buen Comienzo continúa matrículas abiertas para primera infancia Foto: Alcaldía de Medellín

Los jardines y centros infantiles de Buen Comienzo tendrán inscripciones abiertas hasta el 17 de diciembre para niñas y niños de 0 a 5 años, una oferta que busca asegurar acompañamiento pedagógico, nutricional y social durante todo el año. El proceso de matrícula puede realizarse a través del aplicativo Busca Tu Cupo, las redes sociales del programa o directamente en la sede más cercana, sin requisitos previos.

Este proceso, explica la entidad, permite una atención oportuna que responde no solo a las necesidades de la primera infancia, sino también a las de mujeres gestantes y lactantes, quienes reciben acompañamiento continuo dentro de la estrategia.

A través de la modalidad institucional, Buen Comienzo garantiza hasta el 80 % de la alimentación diaria de las niñas y los niños inscritos. Además, ofrece apoyo adicional en fines de semana, festivos y días de receso escolar mediante la entrega de kits alimentarios, pedagógicos y otros recursos destinados a fortalecer el bienestar familiar.

Diana María Carmona Henao, directora de la entidad, extiende la invitación para que las familias interesadas accedan a este servicio para que continúe consolidándose como un aliado clave en la protección y desarrollo de las infancias en la ciudad.

