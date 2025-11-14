Educación

Mejores colegios distritales y privados de Bogotá, según los resultados del Saber 11° 2025

Los resultados de las pruebas nacionales permitieron conocer si existe o no una brecha entre las instituciones educativas públicas y privadas.

Los resultados de la Prueba Saber 11° 2025, evaluación aplicada por el ICFES y presentada por cerca de 45.000 estudiantes de calendario A, revelaron cuáles son los colegios con mejor rendimiento académico en Bogotá. La prueba, realizada el 10 de agosto y cuyos resultados se publicaron el 17 de octubre, evaluó cinco áreas fundamentales: Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés.

Este año, el puntaje promedio nacional se ubicó alrededor de 260 puntos, pero en Bogotá varios colegios públicos y privados superaron ampliamente esa media, posicionándose como referentes de calidad educativa en la capital.

Los mejores colegios distritales de Bogotá en Saber 11° 2025

De acuerdo con el análisis realizado por Milton Ochoa, experto en evaluación, más de 390 colegios públicos de Bogotá participaron en la Prueba Saber 11°. Entre ellos, uno destacó por encima del resto.

1. Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central – 346 puntos

Es el colegio distrital con mejor rendimiento de Bogotá y se ubicó en el puesto 18 a nivel nacional entre los colegios de calendario A.

Top 5 de colegios distritales en Bogotá

  1. Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central – 346 puntos
  2. Colegio La Felicidad (IED) – 313 puntos
  3. Colegio San José Norte (IED) – 308 puntos
  4. Colegio de Las Mercedes – 301 puntos
  5. Colegio Jaime Hernando Garzón – 300 puntos

Estos resultados demuestran el avance de varias instituciones distritales que, pese a limitaciones presupuestales, mantienen estándares académicos destacados.

Los mejores colegios privados de Bogotá según los resultados Saber 11° 2025

En el sector privado, el desempeño académico volvió a ser sobresaliente, con instituciones que no solo lideraron la capital, sino que también se ubicaron entre las mejores del país.

1. Colegio Cristiano Monte Hebrón – 387 puntos

Encabeza el ranking de colegios privados en Bogotá con un puntaje de excelencia.

Otros colegios privados destacados

  • Liceo Campo David – 386 puntos
  • Colegio Anglo Americano – 378 puntos
  • Liceo Navarra – 373 puntos
  • Colegio Nuevo Colombo Americano – 368 puntos

Estos puntajes confirman la solidez académica del sector privado, que mantiene los primeros lugares en la capital y continúa fortaleciendo sus procesos educativos.

Bogotá: una de las ciudades con mayor rendimiento académico del país

Los resultados de la Prueba Saber 11° 2025 reafirman que Bogotá sigue siendo una de las ciudades con mejores índices educativos de Colombia, con instituciones —tanto distritales como privadas— que superan ampliamente el promedio nacional.

Para estudiantes y padres de familia, este ranking se convierte en una guía clave al momento de escoger instituciones con altos estándares de calidad y proyección académica.

