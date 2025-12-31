Calendario escolar 2026 en Colombia: fechas de matrículas, inicio de clases y recesos

El calendario escolar 2026 en Colombia se convierte en una de las principales consultas de padres de familia, estudiantes y docentes a medida que avanzan las vacaciones de fin de año.

Con el cierre del ciclo académico del calendario A, muchas familias comienzan a organizar agendas, matrículas, viajes y rutinas, por lo que conocer con anticipación las fechas de inicio de clases, recesos y vacaciones resulta clave para una adecuada planificación del año escolar.

A diferencia de otros países, en Colombia no existe un cronograma académico unificado para todo el territorio nacional, pues cada departamento y municipio, a través de sus secretarías de educación, tienen la facultad de establecer su propio calendario, lo que genera variaciones en el regreso a clases, los descansos de mitad de año y la finalización del periodo lectivo.

Por esta razón, el inicio del año escolar 2026 no será el mismo en todas las regiones, y mientras la mayoría de colegios oficiales retomará actividades entre enero y febrero, algunas zonas tendrán fechas diferenciadas que es importante tener en cuenta.

¿Por qué no existe un calendario escolar único en Colombia?

En el país, las secretarías de educación territoriales son las encargadas de establecer el cronograma académico de los colegios públicos. Esto significa que el inicio de clases, los recesos y las vacaciones pueden variar entre regiones. Esta autonomía busca adaptarse a condiciones climáticas, sociales y logísticas propias de cada zona.

En términos generales, la mayoría de los colegios de calendario A iniciarán clases entre el 19 y el 26 de enero de 2026, aunque existen excepciones puntuales.

Calendario escolar 2026: Inicio de clases en las principales regiones del país

Las fechas de regreso a clases para 2026 se distribuyen de la siguiente manera:

Bogotá y Cundinamarca: 26 de enero

26 de enero Antioquia, Magdalena, Tolima, Santander y Norte de Santander: 19 de enero

Valle del Cauca, Atlántico, Boyacá, Nariño y Meta: 26 de enero

La Guajira: 2 de febrero, siendo la región con inicio más tardío

Estas fechas aplican exclusivamente a instituciones educativas oficiales. Los colegios privados pueden manejar cronogramas diferentes.

Fechas vacaciones de mitad de año y semana de receso escolar

El descanso de mitad de año también presenta variaciones según el territorio. En la mayoría de departamentos, las vacaciones de junio y julio se extienden entre dos y tres semanas, generalmente entre mediados de junio y comienzos de julio.

La semana de receso escolar, establecida a nivel nacional, se mantiene entre el 5 y el 12 de octubre de 2026, permitiendo una pausa académica en el segundo semestre para estudiantes y docentes.

Fechas de finalización del año escolar 2026

El cierre del calendario académico está previsto, en la mayoría de regiones, entre finales de noviembre y la primera semana de diciembre. Por ejemplo:

Bogotá y Antioquia: finales de noviembre

finales de noviembre Cundinamarca, Medellín, Valle del Cauca y Atlántico: primeros días de diciembre

Villavicencio: 27 de noviembre

Tras finalizar las clases, se da paso a uno de los recesos más largos del año.

Vacaciones de fin de año y recesos obligatorios

Las vacaciones de fin de año para los estudiantes del calendario A comienzan en diciembre y se extienden hasta mediados de enero, completando cerca de siete semanas de descanso, en cumplimiento de la Ley 115 de 1994, que establece un mínimo de 12 semanas de receso estudiantil al año.

En ciudades como Bogotá, estos descansos se distribuyen estratégicamente durante el año, incluyendo Semana Santa, mitad de año, receso de octubre y vacaciones de fin de ciclo.

¿Qué pasa con los colegios privados?

Los colegios privados en Colombia tienen autonomía para definir su calendario escolar, siempre y cuando cumplan con las 40 semanas lectivas obligatorias. Aunque muchos adoptan fechas similares a las del sector público, se recomienda consultar directamente con cada institución para conocer las fechas de matrículas, inicio de clases y vacaciones.