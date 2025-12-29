Cómo inscribir a su hijo en un colegio público para 2026 en Bogotá: guía completa

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) estableció un proceso gratuito, virtual y sin intermediarios, con plazos definidos para garantizar el ejercicio del derecho de educación desde la primera infancia hasta la educación media.

La inscripción escolar permite asegurar un cupo en un colegio oficial del Distrito. La matrícula es un trámite obligatorio para quienes ingresan por primera vez al sistema educativo oficial o para estudiantes que cambian de institución. Hacerlo a tiempo evita pérdida de cupo y facilita la planificación educativa del año escolar que inicia en 2026.

¿Cuáles grados se ofrecen?

La Secretaría de Educación del Distrito ofrece:

Grados de primera infancia: prejardín, jardín y transición, para niñas y niños entre 3 y 5 años. Educación básica y media: de 1º a 11º grado. Educación para jóvenes y adultos: desde el Ciclo I hasta el Ciclo VI. Modelos flexibles: como procesos básicos, secundaria acelerada y aceleración del aprendizaje.

¿Cuándo inscribir para el 2026? Fechas clave

La SED ha definido un cronograma por fases para organizar las matrículas:

Segunda fase – Población general: 1 de octubre al 26 de diciembre de 2025:

Se abre la inscripción para todas las familias interesadas en obtener un cupo nuevo. Durante esta etapa, el proceso permite solicitar, elegir y formalizar el cupo de forma directa.

Oportunidades adicionales:

Desde el 5 de enero de 2026 en las Direcciones Locales de Educación y desde el 14 de enero de 2026 en los colegios, quienes no lograron inscribirse en las fases anteriores podrán acceder nuevamente a cupos y traslados.

Conviene aclarar que, las niñas y niños de 3 a 5 años pueden ingresar a los grados de primera infancia (prejardín, jardín y transición) en cualquier momento del año.

Paso a paso para inscribir estudiantes nuevos

El trámite se hace completamente en línea a través del portal oficial de matrículas de la Secretaría de Educación del Distrito: www.educacionbogota.edu.co o matriculas.educacionbogota.edu.co.

a) Preparar documentos e información:

Documento de identidad del niño o niña y del acudiente.

Un recibo de servicio público con dirección actual.

Número de teléfono celular y correo electrónico activos para recibir notificaciones

b) Diligenciar el formulario de solicitud:

En el portal, seleccione el grado al que desea inscribir y complete los datos requeridos.

El sistema mostrará las opciones de cupos disponibles según la zona y las preferencias familiares

c) Selección de cupo:

Si hay cupos disponibles, el acudiente puede elegir directamente la institución y el grado.

d) Formalización de la matrícula:

Una vez asignado el cupo, es imprescindible formalizar la matrícula dentro de los plazos establecidos para asegurar la vacante.

Consejos para padres y acudientes

La educación en los colegios oficiales del Distrito es totalmente gratuita. Desde la SED aseguraron que todas las etapas del proceso son gratuitas y no requieren intermediarios. Durante la segunda fase, las familias pueden elegir el cupo disponible entre las opciones que ofrece el sistema según la disponibilidad por localidad y grado.