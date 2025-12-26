“El apoyo de Colfuturo está garantizado para los seleccionados hasta 2025”: Director Jerónimo Castro

Colombia

Tras la finalización del convenio de cooperación entre Colfuturo y el Gobierno nacional, el director de la fundación, Jerónimo Castro, aseguró que los beneficiarios seleccionados hasta la convocatoria 2025 mantendrán su apoyo económico y no verán afectado el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

En entrevista con Caracol Radio, Castro explicó que los recursos desembolsados por el Gobierno en febrero de este año permitirán que los estudiantes actualmente apoyados continúen recibiendo los giros correspondientes, incluso uno o dos días antes de las fechas límite establecidas por el programa.

El director de Colfuturo señaló que existe un segundo grupo de jóvenes sobre el que no se puede dar la misma certeza: aquellos que se estaban preparando para competir en próximas convocatorias, especialmente quienes fortalecían una segunda lengua con miras a aplicar.

Castro recordó que el programa es altamente competitivo y que, solo en el último año, más de 2.500 aspirantes no pudieron ser apoyados por falta de recursos, una situación que podría agravarse en el corto plazo tras la ruptura del convenio.

Finalmente, el directivo expresó su esperanza de que esta situación sea transitoria y que Colfuturo pueda retomar en el futuro un esquema de cooperación con el Estado, destacando que el acceso a formación e investigación en el exterior es un tema estratégico para el país y debería estar por fuera de disputas políticas