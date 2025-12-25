Minciencias asegura que mantendrá financiación para programas de doctorado y maestría en el país

Mediante un comunicado, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación aseguró que Colombia no dejará de apoyar la formación doctoral en el exterior ni en el país, pese a los cambios anunciados en el Programa Crédito Beca de Colfuturo .

“El Gobierno Nacional heredó de gobiernos anteriores el CONPES 3862 para la formación en maestrías y doctorados que con nombre propio obligaba a entregarles los recursos de estos apoyos a Colfuturo, entidad privada, para que los operara. A la fecha Colfuturo cuenta con cerca de 18 millones de dólares girados por el Ministerio de Ciencias en fiducias y cuentas, de saldos disponibles para la financiación de beneficiarios activos”, asegura la misiva.

MinCiencias explicó que la decisión de no continuar transfiriendo recursos públicos a Colfuturo responde a un cambio de enfoque en la política de Formación de Alto Nivel. Según el ministerio, el nuevo modelo busca que el Estado asuma un papel más directo en la asignación de becas, con el objetivo de reducir brechas históricas en el acceso a la educación avanzada.

“Realizamos una articulación con Colfuturo, de cara a esclarecer el manejo transparente y adecuado de los recursos puestos a disposición para el Programa Crédito Beca en virtud del hallazgo que hiciera la Contraloría en auditoría realizada en junio de 2024 al convenio 539 de 2019, donde se configuraron dos hallazgos, uno con incidencia fiscal por el no reintegro de cartera recuperada y otro de carácter disciplinario por el no adecuado seguimiento y control administrativo y financiero del mecanismo de ejecución del Programa Crédito Beca”, señala.

En este contexto, MinCiencias confirmó que en 2026 se abrirá una nueva convocatoria nacional para estudios doctorales. “Para el primer semestre 2026 se proyecta llegar a más de 2.500 condonaciones además el ministerio ha financiado la formación de 7.995 personas en programas de maestría doctorado con una inversión total de 1.2 billones lo que demuestra que la formación de alto nivel ha sido y seguirá siendo una prioridad del gobierno nacional” indica el ministerio.