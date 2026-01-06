Hotel en Yarumal bajo investigación por hospedaje irregular de la secta Lev Tahor

Antioquia

En noviembre de 2025, un operativo en Yarumal, norte de Antioquia, permitió el rescate de 17 menores de edad pertenecientes a la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor, cinco de ellos con alerta activa de Interpol. En total, fueron halladas 26 personas extranjeras en un hotel de la localidad, lo que desencadenó una serie de actuaciones administrativas por parte de Migración Colombia.

Los 17 menores fueron puestos bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y posteriormente repatriados a sus países de origen. Los adultos, por su parte, fueron expulsados hacia Estados Unidos, donde enfrentan procesos judiciales con las autoridades norteamericanas.

Investigación administrativa contra el hotel

Tras el operativo, Migración Colombia abrió una investigación contra el establecimiento hotelero que alojó a los miembros de Lev Tahor. Según Paola Salazar, directora regional Antioquia Chocó de Migración Colombia, la entidad iniciará las actuaciones administrativas pertinentes para determinar si el hotel incurrió en una infracción al no registrar en el Sistema de Información y Registro de Extranjeros (SIRE) el ingreso y salida de los 26 ciudadanos extranjeros.

Salazar explicó: “Migración Colombia a través de su regional Antioquia Chocó iniciará las actuaciones administrativas pertinentes para indagar y establecer si el hotel que alojó a los 26 extranjeros de la comunidad religiosa Lev Tahor incurrió en alguna infracción a la normatividad migratoria al no llevar a cabo presuntamente el correspondiente registro en la plataforma (SIRE)”.

Posibles sanciones y obligaciones judiciales

La investigación podría derivar en sanciones económicas para el hotel, dado que la omisión del registro en (SIRE) constituye una falta grave según la Resolución 2357 de 2020. La directora de la entidad en la región de Antioquia y Chocó, añadió: “En caso de encontrarse responsabilidad, estos establecimientos pueden verse abocados a sanciones administrativas entre los 5 millones y los 137 millones de pesos, dependiendo de la graduación y de la gravedad de la infracción“, Migración Colombia enfatizó que este tipo de controles son esenciales para garantizar la seguridad y trazabilidad de los extranjeros que ingresan al país.

Llamado a la hotelería y turismo

El caso pone de relieve la importancia de que los establecimientos cumplan con la obligación de registrar el ingreso de personas extranjeras en el Sistema de Información y Registro de Extranjeros (SIRE). Además, en caso de vincular laboralmente a un extranjero, los hoteles y empresas deben realizar el debido registro y proceso migratorio.