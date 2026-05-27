Caen alias “El Zarco” y seis integrantes principales de ‘Altos de la Virgen’

Medellín, Antioquia

En un operativo realizado al sur del Valle de Aburrá, la Policía Nacional capturó a alias “El Zarco”, considerado el cabecilla principal de la estructura de delincuencia común organizada ‘Altos de la Virgen’, junto con dos coordinadores y cinco de sus integrantes.

La acción, se desarrolló en los municipios de La Estrella y Sabaneta, sur del Valle de Aburrá, donde se ejecutaron 16 diligencias de registro y allanamiento. En total fueron capturadas seis personas, entre ellas el máximo jefe de la organización.

Los elementos probatorios recopilados durante el proceso investigativo vinculan a los capturados con los delitos de concierto para delinquir, extorsión, secuestro simple, feminicidio, desplazamiento forzado y lesiones personales. Esto se pudo determinar ya que durante la investigación de método fueron documentadas 10 víctimas, lo que permitió a las autoridades fortalecer el material probatorio recopilado.

De acuerdo con las investigaciones, esta estructura delincuencial, que opera en alianza con el grupo “La Sierra”, mantenía control criminal en el corregimiento de La Tablaza y en varios sectores como La Virgen, San Isidro, Zarabanda, La Raya, La Umbría y la Malla de Bavaria. Sus principales actividades ilegales eran el tráfico local de estupefacientes y las extorsiones al sector comercial.

“Sus principales fuentes de financiamiento están relacionadas con el tráfico local de estos pacientes, las extorsiones al sector comercio y el cobro ilegal de supuestas multas o riñas o conflicto familiares, además de desplazamientos forzados contra personas que no accedían a sus pretensiones delincuenciales”, fue lo que señaló el brigadier General Henry Yesid Bello Cubides, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Los seis detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para las audiencias preliminares y la definición de su situación jurídica.

Por último, la institución reitera el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 o la línea del GAULA 165.