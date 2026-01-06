Terminales de Transporte de Medellín movilizaron más de 21 millones de pasajeros en 2025

Medellín

Terminales de Transporte de Medellín presentó su balance de operación durante la vigencia de 2025.

Por las terminales de transporte Norte y Sur, se movilizaron un total de 21 millones 400 mil pasajeros durante el año 2025, gracias a la prestación del servicio público de pasajeros de 2 millones 700 mil vehículos.

Como parte del balance, Terminales de Transporte indicó que la mayor movilización de pasajeros ocurrió durante las vacaciones de mitad de año, entre el 5 de junio y el 31 de julio, con más de 3 millones 500 mil viajeros.

El subgerente técnico operativo de Terminales Medellín, Ricardo León Yepes, indicó que “Podemos decir que continuamos consolidándonos como un nodo clave para el transporte a nivel regional y nacional. Seguiremos trabajando para brindar el mejor servicio a todos nuestros usuarios y que sigan eligiéndonos para trasladarse a los diferentes destinos”.

Operativos para viajar de manera segura

Durante la vigencia 2025, se ejecutaron más de 200 operativos integrados enfocados en la prevención del transporte ilegal, la verificación de documentos, el control al pregoneo, el cuidado de menores y la protección de fauna y flora.

Se realizaron operativos especiales durante todo el año para prevenir la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes, ESCNNA.

Esta estrategia de seguridad se logró gracias al trabajo articulado entre el gobierno distrital, las empresas transportadoras, la Policía Nacional, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y las entidades aliadas, que permitieron el desarrollo de las estrategias que buscan garantizar la seguridad de los viajeros.

Obras en las Terminales de Transporte

Desde la entidad indicaron que se avanzó en el fortalecimiento de su sistema de videovigilancia, “ampliando la cobertura en puntos estratégicos y mejorando la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad”.

Como parte de las obras, también se implementaron mejoras en los puntos de acopio de taxis, buscando ordenar la operación de este tipo de transporte público y garantizando la eficiencia para los usuarios.

Como parte de las obras, también se pavimentaron más de 700 metros cuadrados en las terminales Norte y Sur, “se reemplazaron más de 800 sillas en las salas de abordaje, se habilitaron salas de lactancia en ambas terminales, y se amplió la cubierta de taxis en la Terminal del Norte”

Destacaron desde Terminales que se adelantaron mejoras tecnológicas, con la implementación de un nuevo sistema de control de flujo, reemplazando los torniquetes tradicionales con pasillos motorizados.

Relación con la comunidad

Durante el 2025, también se desarrollaron feria de empleo, con la participación de entidades aliadas para ampliar oportunidades laborales; Feria del Café y el Turismo, posicionando las terminales como un punto de encuentro cultural y turístico para emprendedores y viajeros; y eventos en Feria de las Flores.

Temporada de fin y comienzo de año

Se proyecta que hasta el 31 de enero, durante la temporada de fin y comienzo de año, se movilicen cerca de cinco millones de pasajeros.

Las fechas de mayor movilización han sido entre el 6 y el 8 de diciembre, también la temporada de Navidad y fin de año, lo mismo que se espera para el próximo puente de Reyes, con una de las mayores movilizaciones de pasajeros en esta parte del país.