Durante los 46 días, el alumbrado navideño solo consumirá una hora del gasto diario de Medellín

Medellín

Este viernes se realizó el encendido oficial del alumbrado navideño en Medellín con más de ocho millones de bombillas que forman figuras exuberantes llenas de color en 65 puntos. En total son 600 kilómetros de manguera luminosa y 25 mil figuras que dan vida a la Navidad. El punto central está ubicado entre el puente de Guayaquil y Parques del Río y se permite recorrer los 1,5 kilómetros de luz, magia y fantasía.

Todo este despliegue de luces, pantallas y otras tecnologías genera un costo por el consumo de energía, que, según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no será trasladado a los hogares en las cuentas de servicios públicos; ese costo lo asumirá EPM. Pero otro punto importante, según el mandatario, es el ahorro en el costo de este.

“Todo el consumo de energía que va desde hoy, desde este momento 28 de noviembre hasta el 12 de enero que vean los alumbrados, es lo que corresponde a una hora de consumo de energía, normalmente en Medellín. Entonces, esto es un tema donde también la tecnología nos permite proteger el medio ambiente, bajar el consumo”, aseveró el mandatario.

Pero los alumbrados navideños no solo se podrán disfrutar en la zona del puente de Guayaquil y Parques del Río; recuerde que también se instalaron figuras como la Plaza Botero, la Avenida La Playa y los barrios con sus parques o los cinco corregimientos de la ciudad: Altavista, San Antonio de Prado, San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas y Santa Elena, entre el 28 de noviembre y el 12 de enero, desde las 6 p.m. y las 12 a.m.