Estrés académico está impactando hasta en el 64% la depresión en estudiantes universitarios

Medellín

La investigadora antioqueña Tatiana Castañeda, docente de Psicología del Politécnico Grancolombiano, lideró una investigación que revela que el estrés académico impacta hasta el 64 por ciento de la depresión de los estudiantes en universidades de la capital del país y la capital antioqueña.

El análisis se adelantó con cerca de 1.100 estudiantes de las dos ciudades y en él se evidencia que el estrés académico es un factor clave asociado al aumento de depresión, ansiedad y otros tipos de afecciones mentales.

También explica la investigación que el impacto de este tipo de estrés puede reducirse significativamente mediante apoyo social y estrategias de afrontamiento adaptativas.

La presión académica

Este trabajo académico buscó responder a la pregunta “¿por qué algunos estudiantes se ven emocionalmente desbordados mientras otros logran afrontar mejor la presión académica?”.

Luego del análisis, el resultado demuestra que el estrés académico no es un malestar pasajero y, por el contrario, se asocia de manera directa y significativa con un aumento en los síntomas depresivos, los niveles de ansiedad y otro tipo de trastornos de la salud mental.

Los hallazgos del estudio

El estrés académico explica hasta el 64 por ciento de la variación en los síntomas de depresión reportados por los estudiantes participantes; es la principal conclusión que entrega este estudio.

Además, se encontró que el estrés percibido “funciona como un mecanismo central; cuando los estudiantes sienten que no tienen control sobre las demandas académicas, el impacto psicológico se intensifica, incrementando la vulnerabilidad frente a problemas de salud mental”, explica la investigación.

También hay una referencia sobre ideación suicida; el modelo explicó el 45 por ciento de la variación, una cifra que evidencia la magnitud del impacto emocional que pueden tener las exigencias académicas acumuladas.

El análisis señala que estos efectos son particularmente relevantes en estudiantes que atraviesan los primeros semestres de la universidad, una etapa crítica de adaptación en la que confluyen nuevos retos académicos, cambios sociales y presiones económicas.

Estrategias de acompañamiento

Destaca en esta publicación que se deben repensar las estrategias de acompañamiento desde el inicio universitario.

Se debe disponer de un apoyo social y la reevaluación positiva de las situaciones, que permita mitigar de manera significativa los efectos del estrés académico sobre la salud mental.

Según los análisis realizados, “estas estrategias median la relación entre el estrés académico y los síntomas psicológicos. En el caso de la depresión, el efecto indirecto mediado por el apoyo social y la reevaluación positiva alcanzó un 65,4 por ciento, lo que indica que gran parte del impacto del estrés puede explicarse por la ausencia o presencia de estos recursos emocionales”.

Redes de apoyo

Hay menores niveles de depresión y estrés cuando los estudiantes cuentan y recurren a sus redes de apoyo, como los familiares, amigos y hasta los mismos compañeros, que pueden reducir los impactos negativos de esa presión académica.

Destaca que el fortalecer habilidades, como la interacción social, puede marcar una diferencia concreta en la salud mental universitaria.

Desde la academia y esta investigación se hizo un llamado a fortalecer la salud mental en las universidades antioqueñas para que no solo se centren en el rendimiento académico, sino también en la creación de entornos que promuevan el bienestar emocional y la resiliencia estudiantil.

Recomendaciones

Una de las recomendaciones a partir de las evaluaciones de esta investigación es implementar programas tempranos de manejo del estrés, formación en habilidades de afrontamiento, redes de apoyo entre pares y mayor accesibilidad a servicios de orientación psicológica, especialmente en los primeros semestres académicos.

También se insiste en reducir las barreras culturales y fortalecer los servicios de acompañamiento para prevenir consecuencias más graves.