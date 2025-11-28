Conozca las imperdibles cinco experiencias inmersivas en los alumbrados navideños de Medellín

Medellín

Este jueves 27 de noviembre EPM realizó un ensayo del alumbrado navideño que tendrá Medellín durante la temporada de fin de año entre el 28 de noviembre y el 12 de enero de 6:00 p.m. a 12:00 de la noche. Los espectáculos creados para la ciudadanía serán gratuitos y estarán llenos de luz, sonido, olores y efectos especiales.

EPM les recuerda a los propios y visitantes a la capital antioqueña que se tienen cinco imperdibles espectáculos que divertirán a pequeños y grandes. Aunque toda la ciudad tiene iluminaciones y figuras navideñas, los espectáculos principales están ubicados en el Paseo del Río y Parques del Río, donde puede observar figuras tejidas a mano por artesanas de la ciudad, además de otras realizadas con avanzada tecnología con video, audio, olores e imágenes.

Cinco experiencias inmersivas imperdibles en los Alumbrados:

“Vamos a rematar este hermoso recorrido con las fuentes de agua de EPM, las cuales van a tener un show musical con unos villancicos navideños, luces, sonido y color, todo esto para vivir de manera espectacular, y en unión familiar, los alumbrados de EPM”, manifestó Juliana Londoño, gestora del equipo Alumbrado Navideño.

El primero es el Domo de Navidad

Este espectáculo está ubicado en la Plaza de la Niebla, en Parques del Río, y consiste en una estructura 360° en la que se puede vivir una experiencia multimedia e inmersiva, inspirada en los 70 años de servicio de EPM y la tradición de los Alumbrados.

La experiencia se ofrece en funciones de 15 minutos, cada hora, entre las 6:00 p.m. y las 11:00 p.m. En el espectáculo pueden participar entre 450 y 500 personas de manera simultánea y gratuita.

Tenga en cuenta que este atractivo es para mayores de dos años; no se permite el ingreso de mascotas.

Castillo Escudo Medellín

Esta es una figura de 11,45 metros de altura, 7,50 de ancho y 7,50 de profundidad. Es la figura del escudo de Medellín con el que se rinde homenaje a la ciudad en sus primeros 350 años y está ubicado entre los puentes Guayaquil y la avenida Guayabal.

Al ingresar, la comunidad puede vivir “La herencia del Valle”, una experiencia multisensorial que narra la historia de Medellín a lo largo de sus 350 años, a través de hitos, símbolos y personajes.

El carriel paisa

Esta atracción consiste en una figura que representa la identidad paisa y es tejida por las artesanas madre cabeza de familia; tiene 11 metros de alto, 18.5 metros de ancho y 6 metros de profundidad.

Fuente La vida

Está localizada en el costado occidental del Edificio EPM y es un espectáculo de luz, agua y color, ambientado con villancicos con control de comunicaciones y 260 chorros de agua que pueden alcanzar 40 metros de alto, con pantallas de agua que alcanzan los 30 metros de diámetro.

El Árbol de Navidad

Este elemento que representa la Navidad es el primero del recorrido de los alumbrados en esa zona entre la avenida del río y Parques del Río en el sector del puente de Guayaquil. Se trata de una figura de 25 metros de alto, decorada con orquídeas moradas y en su pico con una orquídea dorada, en un tributo a la belleza de la flora de la región. En su interior, los visitantes pueden ver proyecciones alusivas a la temporada decembrina.