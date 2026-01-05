Empresa que hizo tala masiva de árboles en Medellín sí tiene autorización de la entidad ambiental

Medellín

Desde hacía varios días, los vecinos de un predio ubicado en la dirección carrera 32 N° 18C-79, barrio La Asomadera No2 de Medellín D.E., en la parte alta del restaurante Rancherito, se preguntaban por qué se estaba realizando una tala masiva de árboles en una zona verde, por lo que la situación fue puesta en conocimiento de la entidad ambiental Área Metropolitana. Ante la queja, la autoridad llegó al sitio y realizó una inspección del lugar, evidenciando la tala y limpieza de la zona.

El Área Metropolitana explicó que, al llegar al lugar, el encargado de la tala indicó que en ese sitio la empresa constructora Tierra Grata & Co construirá dos unidades residenciales. Luego de verificar los permisos de la empresa, la entidad ambiental indicó que sí se tramitó y se autoriza la actividad: “Mediante las Resoluciones Metropolitanas 002858 y 002901 del 11 y 13 de diciembre de 2024, respectivamente, se autorizaron 484 árboles para tala y 5 para trasplantar, en el proyecto UAU 4 y 600 para tala y 52 para trasplante, en el proyecto UAU 5, de manera condicionada. Dicho condicionante se levantó mediante las Resoluciones Metropolitanas No 003282 y No 003281 del 10 de noviembre de 2025”.

Explicado esto y ante la expectativa de los vecinos que lamentaron la tala de varias especies, se identifica que toda esta tala cumple con los requisitos y autorización.