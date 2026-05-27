Trombosis, daño vascular y amputaciones: alerta en Medellín por 18 casos de intoxicación con tusi

Medellín

El aumento inusual de casos de intoxicación aguda relacionados con el consumo de estupefacientes ha generado una gran alerta en las autoridades de salud de Medellín. El “tusi”, también conocido como “cocaína rosada”, es una sustancia psicoactiva que estaría siendo mezclada con compuestos altamente peligrosos y que ya ha dejado a decenas de personas en estado crítico e incluso con amputación.

Según informó la secretaría de Salud de la ciudad, se han identificado a 18 personas intoxicadas desde el pasado 24 de febrero, todas con necesidad de atención intrahospitalaria. De esos casos, siete presentaron complicaciones graves y requirieron manejo en unidades de cuidados intensivos y cuidados especiales.

Incluso, la riesgosa mezcla causó una complicación vascular severa provocada, lo que llevó a que una de las personas afectadas requiriera la amputación de su pierna.

“Uno de ellos requirió amputación de uno de sus miembros inferiores, debido a que esta sustancia ha producido una isquemia o una alteración vascular en miembros inferiores. Hemos hecho entonces toda la activación desde salud de la alcaldía de Medellín. Hemos hecho la alerta con las instituciones de salud”, explicó Natalia López Delgado, secretaria de Salud de Medellín.

Los resultados de dos muestras analizadas por Medicina Legal encontraron que la sustancia consumida contenía ketamina, cocaína, cafeína, MDMA y proteínas, una combinación catalogada por las autoridades sanitarias como de “altísimo riesgo” para la salud.

14 de los afectados residen en Medellín, dos en Bello y dos en Itagüí, incremento de cifras que activaron las alertas epidemiológicas en instituciones de salud por lo que se coordinaron acciones con el departamento de Antioquia mediante una sala de análisis de peligro.

Alerta por el consumo de tusi y riesgos en la salud

A propósito de la alta preocupación por los casos de intoxicación, la Asociación Colombiana de Medicina Vascular advirtió el incremento sostenido de casos de isquemia, trombosis y daño orgánico en pacientes jóvenes relacionados con el consumo de estas mezclas adulteradas.

La asociación médica advirtió que los componentes hallados, como ketamina y MDMA, pueden causar daño endotelial y arterial severo, además de comprometer el flujo sanguíneo en las extremidades, aumentando el riesgo de amputaciones y secuelas permanentes.

Asimismo, la ACMV emitió directrices urgentes para el personal de salud de áreas como urgencias, medicina interna y cirugía vascular, e insistió en la importancia del diagnóstico oportuno y el reporte epidemiológico de estos casos.