En Medellín anuncian agenda estratégica que beneficiará a más de 240 mil personas de etnias

Medellín

En Medellín actualmente viven más de 240 mil personas de la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera, que se suman a los cerca de 5.500 integrantes de las comunidades indígenas.

Debido a la importancia de esta población, la Alcaldía Distrital anunció que buscará seguir mejorando las condiciones de vida de estas comunidades, consolidando la garantía de sus derechos.

Fortalecerán sus unidades productivas

El gobierno distrital anunció que uno de los proyectos principales será fortalecer más de 100 unidades productivas y los proyectos de 2.100 personas, ampliando aliados y mejorando esas relaciones con los aliados, profundizando acciones que impacten positivamente y de manera sostenible a estas comunidades.

Desde la Gerencia Étnica explicaron que el objetivo es desarrollar una agenda estratégica para profundizar la garantía de derechos, fortaleciendo la autonomía de las comunidades y consolidando de esa manera las herramientas innovadoras para su visibilización y desarrollo.

¿Qué pasará este año con las etnias de Medellín?

Para este año que está comenzando, uno de los propósitos será la elaboración de “diagnósticos sociodemográficos y situacionales de la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera, así como de los pueblos indígenas presentes en Medellín”, explicaron desde la Gerencia Étnica.

Según explicó Johnatan David Hernández Serna, gerente de etnias, “para el año 2026 tenemos unas apuestas muy interesantes que dan cuenta de nuestro plan de desarrollo Medellín Te Quiere, es una apuesta donde tenemos unos indicadores por cumplir, en este caso el Sistema de Información, que nos va a permitir tener datos, estadísticas de la manera como se está atendiendo a esta población”.

Agregó que “continuaremos con el fortalecimiento de los cabildos indígenas en los planes de vida, continuaremos con el acompañamiento y asesoría de todas las dependencias de la administración distrital para una atención étnica diferencial”.

¿Qué objetivo central tiene esa estrategia?

El objetivo es tener una radiografía precisa que facilite las decisiones que afectan a estas comunidades y, al mismo tiempo, avanzar en el diseño y puesta en marcha del Sistema de Información Étnico, “una plataforma que permitirá tecnificar el tratamiento de datos y centralizar la información relacionada con servicios, beneficios, programas y personas atendidas”, explicaron desde esta gerencia.

¿Para qué servirá el nuevo Sistema de Información?

El nuevo sistema permitirá un análisis estadístico, el cruce de variables y abrirá la puerta a una gestión pública más ágil, transparente y enfocada en las necesidades reales de la población.

Este año también se consolidará un hito histórico para la ciudad: la entrega de la Política Pública Afrodescendiente, como proyecto de acuerdo, “reafirmando el compromiso con la construcción de una Medellín más justa y plural”, indicaron desde el gobierno de Medellín.

Para este 2026, también se espera el inicio de la actualización del Plan Distrital Afrodescendiente y el impulso de la autonomía económica y el bienestar de las comunidades mediante el fortalecimiento de 103 unidades productivas, a través de procesos formativos, acompañamiento técnico, entrega de estímulos y participación en ferias y eventos de ciudad.

También, esta estrategia articulará la información con el sector público y privado para vincular a las empresas con el Sello Étnico.