Salud emocional llegó a zonas urbanas, rurales e indígenas de Antioquia en 2025

Antioquia

Antioquia amplió durante 2025 la cobertura de estrategias de promoción de la salud emocional con un programa que llegó a 8.200 personas en 85 municipios del departamento, según el balance oficial del proyecto Salud Emocional: Antioquia, Territorio de Amor y de Cuidado.

La iniciativa tuvo presencia en las nueve subregiones y focalizó su intervención en niñas, niños, jóvenes, mujeres, familias y comunidades de zonas urbanas y rurales, así como en 14 comunidades indígenas del Bajo Cauca, Urabá, Occidente y Suroeste.

El proyecto, liderado por la Primera Dama de Antioquia en articulación con la Secretaría de Salud e Inclusión Social, HOMO ESE Hospital Mental y la Fundación FAN como operador, se concentró en procesos formativos y actividades de participación social orientadas al fortalecimiento de habilidades para la vida y la gestión emocional.

De acuerdo con Susana Ochoa Henao, primera dama del departamento, la estrategia buscó posicionar el cuidado de la salud emocional al mismo nivel de la salud física, con acciones sostenidas en más de 85 municipios y con poblaciones priorizadas por su vulnerabilidad social.

Desde el componente metodológico, la Fundación FAN explicó que el trabajo se desarrolló a través del modelo Jugar para Sanar, que utiliza el juego, el arte, la literatura y el color como herramientas pedagógicas, junto con el modelo de Resiliencia y Compasión 3C —Conmigo, Contigo, Con Todo—.

Según su directora ejecutiva, Marisol Vanegas Caro, este enfoque permitió brindar herramientas para afrontar situaciones adversas, transformarlas en aprendizajes y fortalecer factores de prevención en la gestión emocional y en el cuidado individual, relacional y comunitario.

El impacto del programa también se reflejó en la experiencia de los participantes.

Santiago Borja Urrego, beneficiario de la iniciativa, señaló que las actividades le permitieron aprender a manejar situaciones cotidianas, mejorar el trato con otras personas y reflexionar sobre su entorno, así como fortalecer el manejo de sus emociones en la convivencia diaria.

Con este balance, la Gobernación de Antioquia destacó la ejecución de una estrategia de alcance departamental enfocada en la promoción del bienestar emocional, con presencia territorial y acciones dirigidas a poblaciones diversas, en un contexto donde la salud mental se mantiene como un reto prioritario para el sistema de salud.