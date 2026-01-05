Segundo Túnel de Oriente alcanza 19% de avance en obras, ambientales y prediales

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia y la Concesión Túnel Aburrá Oriente reportaron un avance general del 19 % en la segunda etapa del Túnel de Oriente, que contempla obras civiles, gestión ambiental y procesos prediales, así como la construcción de nuevas infraestructuras complementarias.

El reporte fue entregado este 4 de enero de 2026 en Medellín, donde se detalló el estado de los principales frentes de obra del proyecto vial que conecta el Valle de Aburrá con el Oriente antioqueño.

Avances en puentes y estructuras complementarias

Dentro del avance reportado se incluyen las obras del Puente Sajonia 2, ubicado en Rionegro, y del Puente Bocaná 2, en el costado de Medellín. En ambos casos ya finalizaron las cimentaciones y se adelanta la construcción de las superestructuras.

Estas infraestructuras hacen parte de las intervenciones necesarias para mejorar la conectividad y la capacidad vial del corredor.

Excavación y obras en túneles

En agosto de 2025 se firmó el acta de inicio definitiva de la totalidad de las obras de la segunda etapa, lo que permitió comenzar las intervenciones en el Túnel Santa Elena 2, el cual se encuentra totalmente excavado en sus 8,2 kilómetros.

Actualmente se avanza en la construcción de nichos para puestos SOS y otras estructuras técnicas, con un 21 % de avance en esta actividad. De forma paralela, se inició la excavación del Túnel Seminario 2, que tendrá una longitud de 780 metros y ya alcanza un avance de 14 metros en su sección superior.

Vía industrial y logística de obra

La Concesión culminó la construcción de la vía industrial, un corredor de 1,5 kilómetros que se suma a los 4,5 kilómetros existentes de la primera etapa del proyecto. Esta vía está destinada al tránsito exclusivo de maquinaria y vehículos de obra e incluye la construcción de dos puentes de cerca de 30 metros, además del mantenimiento integral del corredor.

Según la información oficial, esta infraestructura busca reducir las afectaciones a la conexión vial actualmente en operación.

Intercambio vial José María Córdova

En noviembre de 2025 finalizaron en un 100 % las obras del Intercambio Vial Aeropuerto José María Córdova, una infraestructura estratégica para la movilidad del Oriente cercano y el acceso al principal terminal aéreo del departamento.

El proyecto tuvo una inversión de 125 mil millones de pesos, intervino más de 90 mil metros cuadrados y se ejecutó en 18 meses. Durante su desarrollo se generaron más de mil empleos y se reutilizaron 190 mil metros cúbicos de material proveniente de la excavación de la primera etapa del Túnel de Oriente.

Las autoridades indicaron que durante 2026 el proyecto entrará en una fase de mayores ejecuciones de obra, con el objetivo de avanzar hacia la terminación de esta infraestructura vial estratégica para la conectividad y competitividad regional.