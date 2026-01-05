Comfama ofertará este 2026 cuatro proyectos de Vivienda de Interés Social en Antioquia

Medellín

La Caja de Compensación Familiar, Comfama, anunció que durante este 2026 ofrecerá cuatro proyectos de Vivienda de Interés Social en Antioquia, de los cuales dos de ellos se realizan en sociedad con empresas privadas.

Esta institución, además, tiene a disposición de sus afiliados el programa Camino a Mi Casa, para acompañar a las familias en el cierre financiero, las postulaciones a subsidios, acceso a créditos y lograr la adquisición de los inmuebles.

¿Dónde se construyen estos proyectos?

En el Valle de Aburrá son dos proyectos, uno de ellos en Robledo Pajarito que se ejecuta en compañía de la Constructora Capital y el otro ubicado en Copacabana, que se construye en sociedad con Prodesa.

Estos proyectos tienen compromisos medioambientales, uno de ellos con diseño bioclimático que promueve iluminación y ventilación natural, y el otro cuenta con fachadas de control solar y la precertificación sostenible CASA, garantizando prácticas responsables en diseño y construcción.

Además, en el municipio de La Ceja, Oriente de Antioquia, se construye una nueva etapa del proyecto Arrayanes de San Sebastián, que cuenta con la “Certificación CASA nivel ORO y se consolida como un referente de vivienda sostenible en Antioquia”, indicaron desde Comfama.

Para Urabá, en Apartadó se construye la segunda etapa de Jazmines, cuyo propósito es alcanzar 1.500 viviendas al final de su desarrollo.

Construcciones con sello sostenible

Desde Comfama indicaron que este desarrollo “ha sido seleccionado para obtener la certificación internacional Minergie Barrio, un estándar suizo que promueve comunidades sostenibles con bajo consumo energético. El proyecto se encuentra rodeado de parques, zonas de juego, senderos y áreas deportivas que integran la naturaleza con la vida urbana”.

La Caja de Compensación Familiar destacó que este tipo de proyectos ayudan a disminuir el déficit habitacional urbano, que, según cifras de 2024, alcanza el 20,4% y el rural del 68,2%.

Esta estrategia de vivienda busca combinar accesibilidad económica con calidad arquitectónica y sostenibilidad ambiental.

Hay subsidios disponibles

Cabe recordar que las familias con ingresos que no superen los 4 salarios mínimos pueden acceder a subsidios para la compra de este tipo de Viviendas de Interés Social.

Francesco María Orsini, responsable de Hábitat en Comfama, dijo que “entendiendo que tener un hábitat de calidad puede ser uno de los vehículos para alcanzar mayor bienestar, tranquilidad financiera, consolidación patrimonial y, además, es una forma de vivir en conexión y armonía con la naturaleza y la comunidad, en Comfama nos hemos propuesto aportar al mercado inmobiliario de Colombia con soluciones habitacionales integrales que contemplen la tríada: diseño, naturaleza y comunidad como los 3 componentes fundamentales para promover bienestar e integración entre las comunidades”.

Comfama desde hace varios años adelanta el desarrollo de proyectos de vivienda VIS que, además de sumarse a los programas de acompañamiento para que las familias logren comprar su primera vivienda, “integra una propuesta de diseño que aprovecha cada espacio de forma funcional y estética. Una visión que, desde la concepción de los proyectos, se propone fomentar la consolidación de comunidades vibrantes”, indicaron desde esta Caja de Compensación Familiar de Antioquia.