Una mujer y su esposo fueron hallados sin vida en La Ceja: investigan presunto feminicidio

La Ceja, Antioquia

Las autoridades adelantan investigaciones por el presunto feminicidio de Natalia Lezcano Patiño, ocurrido en el municipio de La Ceja, en el Oriente antioqueño.

De acuerdo con el reporte oficial, unidades de la Policía Nacional fueron alertadas sobre un posible hecho violento al interior de una vivienda ubicada en el barrio Montesol, en zona urbana del municipio. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron sin vida a Natalia Lezcano, de 36 años, y a su esposo, Wilson Cardona Avendaño, de 37 años; ambos presentaban heridas ocasionadas con arma cortopunzante.

Según información preliminar entregada por las autoridades, la principal hipótesis estaría relacionada con un posible caso de violencia intrafamiliar. Las primeras versiones indican que el hombre habría atacado a su pareja sentimental y posteriormente se habría quitado la vida; sin embargo, este planteamiento aún es materia de investigación y no ha sido confirmado de manera oficial.

Al sitio acudieron patrullas de vigilancia, así como unidades de la SIJIN y SIPOL, que adelantan labores de recolección de información, inspección judicial y análisis de elementos probatorios con el fin de esclarecer plenamente lo ocurrido.

Violencia contra la mujer en Antioquia

Este caso se configura como el primer presunto feminicidio registrado en Antioquia en 2026, en un contexto de alta violencia contra las mujeres durante las últimas semanas de 2025.

Uno de los hechos más recientes se presentó en el municipio de Anorí, donde Kelly Echeverry fue asesinada con arma blanca en plena vía pública, presuntamente por su pareja sentimental, quien posteriormente se entregó a las autoridades.

Otro caso que causó conmoción se registró en una zona limítrofe entre La Ceja y El Retiro, donde fue hallada sin vida, tras varios días de búsqueda, Yulitza Orozco, mujer reconocida dentro de la comunidad trans, cuyo cuerpo presentaba impactos por arma de fuego.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier señal de violencia intrafamiliar y recordaron que existen rutas de atención y acompañamiento institucional para prevenir hechos que atenten contra la vida y la integridad de las mujeres.