Salario mínimo 2026: Las personas que ganen más de este monto no recibirán auxilio de transporte

Recientemente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló el que será el salario mínimo vital para el año 2026, pues luego de varios días en los que la mesa de concertación no logró llegar a un acuerdo, la decisión terminó siendo dictada a través de un decreto, el cual estableció un aumento cercano al 23%.

Este importante aumento, que ha despertado las críticas desde diversos sectores y agrupaciones gremiales del país, hizo que el salario mínimo, que durante 2025 se mantuvo en 1′423.500 pesos, pasara a $ 1′750.905 COP, que en conjunto con el auxilio de transporte, se establecería en $2′000.000 de pesos colombianos.

Con este cambio, no solo se modificó el salario mínimo base, pues también tiene influencia en el valor que deberán pagar los empleadores a sus trabajadores por concepto de auxilio de transporte. Durante 2025, este valor se mantuvo en $200.000 pesos, sin embargo, gracias al incremento, para el año 2026 se establecerá en $249.095.

Las personas que ganen más de este monto no tendrán auxilio de transporte

El auxilio de transporte es un subsidio que se encuentra estipulado dentro de las prestaciones sociales que se le deben pagar a un trabajador, y se trata de un apoyo económico con el cual se busca que los empleados puedan cubrir los gastos de transporte para asistir a sus trabajos y para regresar a sus hogares.

Sin embargo, esta ayuda tiene una condición de gran relevancia, y es que solamente pueden beneficiarse de este auxilio, aquellas personas que reciban una remuneración máxima de hasta 2 salarios mínimos. Es decir, durante 2025, las personas que ganaran como máximo $2′846.000 pesos colombianos, y para 2026, teniendo en cuenta el nuevo aumento, quienes reciban como máximo $3′501.810 pesos colombianos sin tener en cuenta el subsidio.

¿Quiénes no reciben auxilio de transporte?

A pesar de que el auxilio de transporte hace parte del salario de los trabajadores, hay algunos casos específicos en los cuales puede NO ser pagado, son los siguientes:

Trabajadores que ganen salarios mayores a los 2 salarios mínimos legales vigentes.

Cuando el empleado reside cerca al lugar de trabajo y, por tanto, no requiere usar o pagar por un servicio de transporte.

Mientras el trabajador se encuentre incapacitado o durante una licencia y el contrato laboral se encuentre suspendido.

Posibles riesgos del aumento al salario mínimo

Diferentes presidentes de asociaciones gremiales, como Bruce Mac Máster de la ANDI, Jaime Alberto Cabal de Fecode o Raquel Garavito de Fedeseguridad, aseguraron en micrófonos de Caracol Radio que este aumento del salario mínimo podría tener graves repercusiones en la economía del país.

Los presidentes de diferentes agrupaciones, aseguraron que este incremento fue una medida irresponsable, que podría afectar directamente a la inflación, a las pequeñas y medianas empresas, y especialmente a aquellas personas que perciben menos de un salario mínimo al mes, pues además de no presentar un incremento en sus ingresos, si tendrían que enfrentarse al alza de los precios.

