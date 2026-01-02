Esto dice la IA sobre el aumento a salario mínimo de Colombia 2026: ¿Es más positivo que negativo?

Luego de que se diera a conocer el que será el salario mínimo mensual para el año 2026, el cual se decretó en $2´000.000 de pesos colombianos por parte del presidente Gustavo Petro, diferentes sectores de la economía, agrupaciones gremiales, personajes políticos, entre otros, mostraron su desacuerdo con la decisión tomada.

Las críticas surgieron dado el incremento que se anunció, pues teniendo como base el salario mínimo del año 2025, se realizó un incremento aproximado del 23%, que muchas personas aseguraron que no se encontraba justificado y que era una irresponsabilidad. Mientras que por su parte, el presidente Petro estableció que dicho aumento era para garantizar la implementación de un “salario mínimo vital” que no sea una cifra individual, sino para el bienestar de los hogares.

Predicciones realizadas por la IA

Antes de que se diera a conocer este monto, se había realizado el ejercicio de consultarle a la inteligencia artificial cuál debía ser el incremento al salario mínimo en 2026, a lo que había planteado lo siguiente:

Los aumentos planteados con base en el salario mínimo (sin auxilio de transporte) serían los siguientes:

+7% | $1′522.610 COP

| $1′522.610 COP +8% | $1′536.840 COP

| $1′536.840 COP +9% | $1′551.070 COP

Frente a esto, la IA también complementó que un incremento al salario mínimo que sea menor al 6% perjudicaría directamente a los trabajadores, por otro lado, entre el 7 y 9% sería económicamente sano, y un aumento mayor al 10%, podría tener consecuencias no deseadas como un aumento del desempleo, informalidad o mayor inflación.

Reacción de la IA al nuevo incremento

Tras conocer el que será el nuevo salario mínimo, que también superó por bastante las predicciones realizadas por la inteligencia artificial, que no esperaba ni siquiera un incremento de dos dígitos, se le preguntó que tan positivo o negativo podría resultar este nuevo cambio para los colombianos, y respondió lo siguiente.

ChatGPT

Por un lado, ChatGPT, la inteligencia artificial de OpenAI, estableció que el aumento sería 60% positivo y 40% negativo, asegurando que, por un lado, mejoraría inmediatamente los ingresos de aquellos que ganan un salario mínimo, ayudaría a recuperar el poder adquisitivo y podría ser determinante en el combate contra la desigualdad.

Sin embargo, estableció que el 40% negativo podría verse reflejado en la inflación futura, el incremento de la informalidad y una mayor presión sobre las pequeñas y medianas empresas, por lo que el efecto positivo, podría perderse rápidamente.

Gemini

Por otro lado, en cuanto a la IA de Google, Gemini, estableció este cambio como 70% positivo y 30% negativo, pues tal como aseguró, podría afectar de buena manera la dignidad laboral, la liquidez de las personas y la reducción de rotación dentro de las empresas.

Mientras tanto, aseguró que la parte negativa se vería mayormente en las PYMES y también en el aumento de los precios, pues debido al alto incremento, podrían incrementar de forma descontrolada, dejando atrás el beneficio inmediato.

Según esto, las dos inteligencias artificiales más populares, establecieron el incremento del salario mínimo como algo positivo, sin embargo, ambas recalcaron la importancia de tener un control sobre los efectos negativos, pues estos podrían acabar rápidamente con la inmediatez de los beneficios que trae consigo.

