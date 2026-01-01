Salario mínimo 2026: ¿Qué servicios NO suben el 23% y cómo se calcularán ahora?

El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el incremento del 23% en el salario mínimo para 2026 ha generado opiniones divididas. Mientras centrales obreras celebran la medida como un paso hacia la reducción de la desigualdad, el sector empresarial advierte sobre posibles efectos económicos.

Sin embargo, para el bolsillo del ciudadano común, una de las mayores dudas es si este fuerte aumento se trasladará automáticamente a todos los bienes y servicios. La respuesta es no. Aunque elementos como la vivienda VIS, servicios educativos y cuotas de salud sí están ligados al mínimo, existe un grupo importante de tarifas que se rigen por el IPC o la UVB.

Le puede interesar: Cuánto es lo máximo que puede subir cuota de administración en 2026 según Ley Propiedad Horizontal

Multas de tránsito: Ahora dependen de la UVB

Antiguamente, las infracciones se calculaban en salarios mínimos diarios, pero hoy dependen de la Unidad de Valor Básico (UVB) fijada por el Ministerio de Hacienda. Este valor busca dar estabilidad y depende del IPC (sin alimentos ni regulados) del año anterior.

Para que lo tenga en cuenta, según la gravedad, así se tasan en unidades:

• Tipo A: 13,95 UVB.

• Tipo D: 104,55 UVB.

• Tipo F: Hasta 5.018,70 UVB.

Peajes en todo el país

El incremento en el costo de los peajes nacionales tampoco tiene una relación directa con el 23% del salario mínimo. Estos ajustes se basan primordialmente en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y otras variables técnicas de las concesiones.

Lea también: Aumento de pensiones 2026: ¿Cuánto subirá su mesada si gana más de 2 millones de pesos?

Cánones de arrendamiento

Si usted vive en arriendo, debe saber que la Ley 820 de 2003 protege su bolsillo. El incremento solo puede aplicarse cada doce meses de contrato y tiene como tope máximo el porcentaje del IPC con el que cerró el año anterior. No importa cuánto suba el mínimo, su arrendador no puede exigirle un aumento superior a la inflación registrada.

Avalúos catastrales e impuestos

Los avalúos catastrales, esenciales para calcular el impuesto predial, tienen como límite máximo la meta de inflación establecida, lo que evita que el valor de su propiedad suba al mismo ritmo que el salario mínimo.

Vea también: Atención arrendatarios: así se calculará el aumento del arriendo de vivienda para 2026

Trámites notariales y servicios públicos