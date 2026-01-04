¿Qué pasara con el futuro político de Venezuela y Colombia?: Expertos en Manizales opinan

Manizales

El docente experto en relaciones exteriores de la Universidad Autónoma de Manizales, Gabriel Méndez, explicó que es posible que parte del régimen venezolano se atrinchere y comience una guerra de guerrillas en el vecino país, teniendo en cuenta que no quedó claro si ya pactado un proceso de transición del poder con Estados Unidos

“No está claro aún cómo hacer el proceso de la transición. Se ve que Estados Unidos realizó esta operación sin coordinación con oposición en el exilio. Asumen que el gobierno futuro de Venezuela tiene que estar alineado a los intereses de Estados Unidos”, dijo el profesor

El académico comentó que la conferencia de prensa del presidente de los Estados Unidos dejó más preguntas que respuestas, en el entendido que aún no se sabe cómo se dará el proceso de transición en el poder en Venezuela.

“ Otra posibilidad es que el régimen se atrinchere, lo que queda del régimen, ¿no? Que cabello y el ministro de defensa, Padrino López, se atrincheren y se vayan a una guerra de guerrillas para hacer inviable el país”, Explicó Méndez

El docente manizaleño , explicó además que en cuanto a Colombia es claro que si bien puede que no se presente una intervención militar directa en el territorio, si vendrán más operativos en contra de las narcolanchas en el caribe.

Los expertos en Manizales reiteraron que Estados Unidos puede lanzar un segundo ataque a Venezuela si el régimen persiste quedarse en el poder

Analistas explicaron que estos operativos y nueva mirada de Estados Unidos en Suramérica pueden influir en las elecciones que se avecinan en Colombia