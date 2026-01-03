Estados Unidos “gobernará” Venezuela hasta que sea posible una transición: Donald Trump

Tras la operación relámpago para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas, el mandatario estadounidense Donald Trump dio detalles del operativo y aseguró que “dirigirán” y se mantendrán en el país hasta que pueda gestarse un gobierno de transición.

#MUNDO| Luego del bombardeo en Caracas y la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump entregó claves sobre el papel que tendrá su administración en el futuro de Venezuela:



— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 3, 2026

“Vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”, fue lo que dijo Donald Trump durante una rueda de prensa posterior a los bombardeos en Venezuela este sábado, 3 de enero.

En adición, aseguró que las fuerzas armadas de Estados Unidos están listas para perpetrar una segunda ola de ataques de ser necesario para consolidar la caída del Chavismo.

#ATENCIÓN El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que su país está listo para una segunda ola de ataques en Venezuela

Para ello, dijo que el secretario de Estado, Marco Rubio, conversó con la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que fue “bastante cortés” y dijo que “haría lo que necesitaran”, para la transición.

De esta forma, el mandatario estadounidense aseveró que “el dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado nunca más”, haciendo referencia a la doctrina Monroe, política exterior que legitima intervenciones en la región en defensa de los intereses del país norteamericano, como interpreta Trump.

“Venezuela protegía a cada vez más adversarios extranjeros en nuestra región y adquiría armas ofensivas amenazantes que podían poner en riesgo los intereses y vidas de Estados Unidos”.

En cuanto a lo anterior, agregó que “quiere rodearse de estabilidad y buenos vecinos” al gobernar un país en América Latina, como afirma que harán a partir de la intervención.

Argentina, Chile y Ecuador son los países de América del Sur que han apoyado a Trump y a Estados Unidos por este hecho. Colombia, México y Brasil lo han rechazado con firmeza.

Junto a Cuba, Colombia fue el primer país en condenar la intervención. Trump fue consultado por el presidente Gustavo Petro y lo advirtió: “debería cuidar su trasero”.

#MUNDO| Ante las declaraciones del presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) quien criticó los bombardeos en Caracas, Donald Trump volvió a enviarle una advertencia:



“Él tiene fábricas de cocaína, me mantengo en mis declaraciones: está produciendo cocaína y enviándola a Estados… pic.twitter.com/BQwwdhn5xf — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 3, 2026

A propósito, el secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que no informaron previamente al Congreso estadounidense sobre el operativo porque eso habría “puesto en riesgo la misión”. “No podemos olvidar que, en el centro de todo, esto fue un operativo para capturar personas acusadas por la justicia estadounidense”, afirmó.

Legisladores demócratas, especialmente, han lanzado duras críticas y han exigido rendición de cuentas a Trump y su gabinete sobre la campaña militar en el Caribe.

Empresas petroleras de Estados Unidos regresarán a Venezuela: Donald Trump

Trump afirmó que el negocio del petróleo en Venezuela “ha sido un fracaso durante un largo periodo de tiempo”. Acusó a las administraciones anteriores de permitir que las empresas petroleras de EE. UU. fueran removidas del país sudamericano “como bebés, sin hacer algo al respecto”.

“Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras de los Estados Unidos entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura que está muy dañada y comiencen a ganar dinero para el país”, puntualizó.

Durante la campaña militar de Estados Unidos en aguas internacionales del Caribe cercanas a Venezuela, que inició en septiembre de 2025, el país bajo órdenes de Trump incautó tres buques petroleros y ordenó un “bloqueo total” a estas embarcaciones.

Cabe señalar que la compañía petrolera estadounidense Chevron ya opera actualmente en Venezuela gracias a una autorización especial.

Además, durante la campaña de Estados Unidos, que también incluyó ataques en el Pacífico, en posiciones cercanas a Colombia y México, países a los que también ha advertido Trump, las fuerzas militares norteamericanas bombardearon más de 30 “narcolanchas”, dando de baja a un centenar de “narcoterroristas” según Washington.

En rueda de prensa, Trump volvió a señalar que el 97% del tráfico de drogas en el mar fue “noqueado” y que, por cada “narcolancha” bombardeada, salvaban 25 mil vidas estadounidenses.

Detalles del operativo relámpago de Estados Unidos para capturar a Maduro en Caracas

“Maduro y su esposa, ambos acusados, se rindieron y quedaron bajo custodia del Departamento de Justicia, asistido por nuestras increíbles fuerzas armadas estadounidenses con profesionalismo y precisión, sin pérdida de vidas estadounidenses”, dijo el jefe del Estado Mayor, Dan Caine, quien entregó detalles del operativo.

Sin embargo, el presidente mencionó que podrían haber dado de baja a Maduro porque “estaba tratando de llegar a un lugar seguro y no logró llegar, nuestras fuerzas fueron demasiado rápidas, hubo demasiada resistencia, hubo bastantes disparos”.

#MUNDO| Donald Trump reveló que el "haber dado de baja a Nicolás Maduro pudo haber ocurrido".



“Estaba tratando de llegar a un lugar seguro y no logró llegar, nuestras fuerzas fueron demasiado rápidas, hubo demasiada resistencia, hubo bastantes disparos. Él estaba tratando de… pic.twitter.com/auNCliOcqK — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 3, 2026

La operación requirió “meses de planificación y ensayo”, y se utilizaron más de 150 aeronaves estadounidenses. Caine detalló que la operación recibió luz verde a las 10:47 p. m. (hora local) y dio inicio a las 2:01 a. m.

Antes de la rueda de prensa, Trump había adelantado que, entre otras cosas, "construyeron una casa igual a la que fueron”, con los blindajes y medidas de seguridad reforzada que tenía el lugar o los pasillos o las escalares por los que tenían que transitar, como actos preparativos.