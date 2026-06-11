La demanda de energía eléctrica aumentará desde julio por fenómeno de ‘El Niño’ en Caldas

Caldas

Desde la Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC), advierten que la demanda del servicio eléctrico aumentará en los 27 municipios del departamento por el fenómeno de ‘El Niño’, por lo que Martha Libia Castaño, gerente de la entidad, sugiere a los ciudadanos el uso racional de energía eléctrica, ya que la utilización de aires acondicionados, ventiladores y carga de vehículos eléctricos, podría impactar en el diario vivir de los habitantes.

“Uno de los principales temores es que, a medida que se eleve la temperatura, la demanda aumentará, sobretodo en la refrigeración, aires acondicionados y ventiladores, por eso la recomendación es usar racionalmente dichos elementos, puesto que a veces usan el aire con las ventanas y puertas abiertas”.

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Sobre el posible racionamiento de energía aseguró que es una incertidumbre actualmente. “Si la demanda incrementa demasiado, la generación no se podría cumplir, eso dependerá del sistema, pero hasta ahora es una incertidumbre, por eso la uso consciente del servicio”.

Culmina diciendo que con las lluvias que caen hoy en los embalses en el país, será un aliciente para evitar futuros cortes de la energía eléctrica.