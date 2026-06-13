Se hizo el lanzamiento del XXXV Festival Nacional del Pasillo Colombiano que se realizará en Aguadas
El festival se realizará del 14 al 16 de agosto del presente año.
Aguadas
La edición número 35 del Festival Nacional del Pasillo Colombiano estará cargada de música, danza, cultura y espacios académicos, donde se les rendirá homenaje a los hermanos Hernández. Durante el acto de lanzamiento se expusieron quiénes serán los artistas invitados, los concursos, actividades y premiaciones que harán parte del espacio cultural que reunirá a intérpretes, compositores, agrupaciones y amantes de la música andina colombiana.
“Este Festival ha ido creciendo y hoy está profundamente arraigado en el alma de los aguadeños y de los caldenses. Es una de las expresiones más representativas de nuestra cultura, con reconocimiento nacional e internacional, que promueve la participación de niños, jóvenes y adultos a través de la música, el canto, la danza y las coreografías”, destaca Henry Gutiérrez Ángel, gobernador de Caldas.
Cabe recordar que el Festival Nacional del Pasillo Colombiano es Patrimonio Cultural que rescata, preserva y fortalece la música colombiana y este año se disfrutará del 14 al 16 de agosto. Lindon Chavarriaga, es el director artístico del festival y describe cómo se desarrollarán las presentaciones en Aguadas.
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“El certamen será en formato de concurso, con modalidades que incluyen solistas, duetos, tríos y agrupaciones vocales e instrumentales; además de concursos de obra inédita vocal e instrumental y un componente académico e investigativo orientado a fortalecer el conocimiento y la difusión del pasillo colombiano. Habrá conciertos dialogados con invitados de gran trayectoria, entre ellos el tenor Andrés Felipe Agudelo, la cantante Jessica Jaramillo, ganadora del programa A Otro Nivel, y la reconocida artista María Isabel Saavedra, junto al Dueto Nocturnal”.
El lanzamiento se realizó en la sede de la Secretaría de Cultura de Caldas ubicada en la ciudad de Manizales.