Sesión del Consejo de Seguridad de la ONU por Venezuela: ¿qué países están a favor y en contra?

La sesión 10085 liderada por el presidente de Somalia inició a las 10 de la mañana aproximadamente y fue abierta luego de unos discursos de apertura por parte de Rosmery DiCarlo, secretaria General de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Jeffrey Sachs, presidente de la Red de Soluciones Sostenibles para el Desarrollo y Mercedes de Freites, fundadora y directora de Transparencia Venezuela.

Principales países en desacuerdo con EE. UU.

La discusión fue abierta por Leonor Zalabata, representante de Colombia ante la ONU como primer miembro colombiano no permanente de un Consejo de Seguridad, quien rechazó categóricamente las acciones realizadas tras el ataque militar de Estados Unidos en la ciudad de Caracas, califica el acto como una violación directa a la soberanía de un país y a la carta de las naciones unidas.

“Colombia condena de manera categórica los sucesos ocurridos en la madrugada del 3 de enero en Venezuela, en donde se han registrado múltiples explosiones y actividad aérea sobre Caracas y otras zonas del país, en el contexto de un ataque militar llevada por los Estados Unidos” expresó la representante Zalabata.

De igual manera, señaló que la acción militar de EE. UU. “representa evidentes violaciones a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial venezolana. No existe justificación alguna, para el uso unilateral de la fuerza ni para cometer un acto de agresión”, resaltando que las acciones representan una violación del Derecho Internacional y de la Carta de la ONU.

Otros de los países que mostraron su rechazo frente a las acciones estadounidenses fueron Rusia, que expresó que no hay ninguna justificación alguna para los “crímenes” de Estados Unidos.

China también se pronunció y señaló a Estados Unidos de haber “pisoteado la soberanía venezolana, su seguridad y sus derechos”.

Postura de Estados Unidos

Por su parte, el representante de Estados Unidos defendió la postura del país, diciendo que las acciones militares no son una guerra contra el pueblo venezolano ni contra el país, sino que fue una operación policial para hacer respetar la ley y los derechos en Estados Unidos. Aseguran que fue una acción para proteger a los estadounidenses del narcoterrorismo por Nicolás Maduro y su esposa, según el representante.

“Se trata de una operación policial de cumplimiento de la ley, para hacer respetar las acusaciones ilícitas que llevaban vigentes desde hace décadas” agregó el representante de EE. UU.

Posturas más neutrales

Países como Panamá y Francia se mostraron más imparciales frente a las acciones estadounidenses, expresando que, si bien Nicolás Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, no se puede violar el derecho internacional humanitario ni la carta de las Naciones Unidas como lo hizo Estados Unidos.