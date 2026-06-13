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13 jun 2026 Actualizado 16:00

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Manizales

Policía refuerza medidas en carreteras de Caldas por constantes siniestros viales

Cinco personas han fallecido esta semana en siniestros viales entre Manizales y Medellín.

Área de prevención en el sector de La Estampilla, salida de Manizales hacia Medellín y Pereira. Foto: Policía Caldas.

Área de prevención en el sector de La Estampilla, salida de Manizales hacia Medellín y Pereira. Foto: Policía Caldas.

Área de prevención en el sector de La Estampilla, salida de Manizales hacia Medellín y Pereira. Foto: Policía Caldas.
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Caldas

Uno de los casos ocurrió cerca al Túnel de Tesalia, donde una pareja que se desplazaba en una motocicleta falleció cuando, al parecer, un animal se atravesó en la carretera, lo que provocó que el conductor perdiera el control. Otro suceso ocurrió cerca a Supía (Caldas), cuando una camioneta con tres ocupantes colisionó contra un camión, donde dos mujeres perdieron la vida.

El mayor David Lizarazo, jefe de la Seccional de Tránsito y transporte en Caldas, hace un llamado a los conductores a transitar con precaución este segundo puente festivo de junio. “Debemos respetar las normas de tránsito, en algunas partes del departamento, la superficie está lisa por la lluvia. La causa principal de siniestralidad en Caldas es la invasión de carril y la realización de maniobras en lugares no permitidos”.

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Los dispositivos de vigilancia y control estarán concentrados en los municipios de Chinchiná, La Dorada, La Merced, Marquetalia, Marulanda, Pácora y Viterbo, así como en el corregimiento de Arma, donde se prevé una importante afluencia de residentes y visitantes. Por ese motivo, más de 100 uniformados estarán desplegados estratégicamente, las 24 horas del día en siete puntos de prevención vial ubicados en los principales corredores del departamento.

En otro reciente hecho, una buseta de la empresa Flota Occidental se volcó sobre la concesión Pacífico 3, cuando su conductor realizó una maniobra de emergencia para evitar la colisión frontal contra una tractomula, donde dos pasajeros resultaron heridos.

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