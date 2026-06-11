El Consejo de Estado ordena recuperar la segunda estación del ferrocarril en Chinchiná, Caldas

Chinchiná

El objetivo es recuperar la segunda estación del ferrocarril en la población de Chinchiná (Caldas), por eso el fallo en segunda instancia del Consejo de Estado ordena al Ministerio de Cultura realizar un estudio para definir su referencia histórica o si le compete a Ferrocarriles Nacionales encargarse de restaurar la estructura.

Sergio López Arias, personero de Chinchiná, explica que “gracias a una acción popular interpuesta desde su entidad se logró el fallo que tiene como objeto la protección del patrimonio histórico y hoy se revoca una decisión, parcialmente, del tribunal administrativo, por lo que se resolverá la naturaleza del inmueble”.

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La noticia cae bien en los habitantes, ya que actualmente la infraestructura genera condiciones de inseguridad por su estado y porque el lugar se convirtió en un sitio de consumo de sustancias psicoactivas.

“En materia de seguridad, está totalmente abandonado, se volvió un punto de consumo de alucinógenos, lastimosamente, la estación está ubicada en la entrada al municipio dando una mala imagen. Sugiero a las futuras administraciones dar vida alrededor del proyecto, existen iniciativas como el museo del café, pero eso lo veremos en las candidaturas del próximo año para implementarlo en los planes de desarrollo, por ahora hay una orden judicial frente al gobierno y a la alcaldía de recuperar ese inmueble”.

Cabe recordar que en el 2019, la primera estación del ferrocarril se restableció y hoy funciona el Centro Interpretativo del Café (CIRCA).