Autoridades desarticulan banda de 21 personas dedicada al tráfico de estupefacientes en Manizales

Manizales

La investigación duró 8 meses para realizar el operativo contra una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes en la capital de Caldas, en los barrios Pío XII y Aranjuez, donde se hicieron efectivas 16 órdenes de captura por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, además de la captura en flagrancia de tres personas por dicho delito.

“La mayoría de capturados presentan anotaciones por concierto para delinquir, hurto, lesiones personales y porte ilegal de armas. Asimismo, esta organización manejaba montos diarios de 10 a 12 millones de pesos. Durante la diligencia, se sacaron de circulación más de 600 gramos de basuco, se recuperaron 8 celulares y casi un millón de pesos en efectivo producto de la comercialización de sustancias ilícitas”, indica el teniente coronel César Aristizábal, comandante (E) de la policía metropolitana.

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El uniformado agrega que se generaron dos circulares azules de Interpol por algunos miembros vinculados a mencionado grupo delincuencial que se encuentran fuera del país huyendo de las autoridades.

El proceso investigativo se desarrolló mediante labores de agentes encubiertos, interceptación de comunicaciones, inspecciones judiciales, búsquedas selectivas en bases de datos y análisis de más 200 horas de grabación y manejo de fuentes humanas.

La operación fue realizada por la policía metropolitana, la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN), la fiscalía 20 seccional, el Grupo de Inteligencia del Ejército Nacional y unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitario del CAI Fátima.