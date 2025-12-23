Un muerto en nuevo ataque estadounidense contra presunta narcolancha en el Pacífico

El ejército de Estados Unidos informó que mató a un supuesto narcotraficante que iba a bordo de una embarcación “discreta” que navegaba por lo que describió como rutas conocidas de tránsito de drogas en el océano Pacífico oriental.

“Se confirmó la muerte de un narcoterrorista durante esta operación. Ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses resultó herido”, informó el Comando Sur de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares de Washington en Sudamérica, en una publicación en X.

Cabe recordar que la Casa Blanca presiona a Venezuela con un fuerte despliegue naval contra embarcaciones que presuntamente transportaban drogas en el Caribe y el Pacífico oriental. Así, ya ha destruido cerca de 30 naves y al menos 104 personas han muerto en esos ataques.