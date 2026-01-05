Quiénes son Barry Pollack y Mark Donnelly, abogados que defenderán a Nicolás Maduro y Cilia Flores

Luego de conocerse que Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables y determinarse que la siguiente audiencia ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York será el 17 de marzo, los abogados de Maduro y Flores determinarán los siguientes pasos en la defensa de los líderes chavistas.

Tanto Maduro como Flores presentaron los poderes con los que formalizan la determinación de sus equipos de defensa.

Últimas noticias: 🔴EN VIVO Maduro comparecerá ante tribunal en Nueva York HOY, reacciones a su captura y última hora

Quién es Barry Pollack: abogado de Nicolás Maduro

Momentos antes de la comparecencia de Nicolás Maduro ante un juez de Nueva York, se conoció que Barry J. Pollack será su abogado en Estados Unidos. De acuerdo con el despacho de abogados Harrus St. Laurent & Wechsler LLP, es un abogado con más de 30 años de experiencia, quien ha representado altos funcionarios gubernamentales, organizaciones de alto perfil y empresas.

La hoja de vida de Pollack lo ubica en la primera línea de la defensa criminal federal, con un margen de error mínimo. Es especializado en procesos penales más fuertes del países, y de alto impacto a nivel político.

Pollack es miembro de American College of Tribial Lawyers, miembro de la American Board of Criminal Lawyers y expresidente de National Associaticón of Criminal Defense Lawyers.

Lea también: Maduro y Flores se declaran inocentes ante juez de Nueva York: “Todavía soy presidente de Venezuela”

Julian Assange: realción con Barry J. Pollack

Conocido también por ser el hombre que negoció el acuerdo que permitió la liberación inmediata de Julian Assange, quien era fundador de WikiLeaks y que fue acusado bajo la Ley de espionaje de Estados Unidos.

Assage enfrentaba cargos por conspirar para obtener documentos clasificados de EE.UU con el fin de ser divulgados. Estos archivos tenían relación con la mayor filtración de la historia estadounidense en 2010, que incluyó casi medio millón de documentos sobre las guerras de Irak y Afganistán.

¿Y la defensa de Cilia Flores?

En el caso de Cilia Flores, la defensa quedó a cargo de Mark E. Donnelly, abogado radicado en Houston y socio de la firma Parker Sanchez & Donnelly PLLC.

La experiencia de Donnelly incluye más de cien juicios y ocho años ejerciendo como fiscal en la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris, donde tramitó distintos procesos.

Después de salir de esta fiscalía, Donnelly trabajó como asesor senior del Departamento de Justicia. En este cargo supervisó diversos casos de fraude y delitos financieros, incluidos casos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y fraudes en el sistema de salud.