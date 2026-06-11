Policía captura a mujer que ocasionó la muerte a joven luego de atacarlo con un vidrio en Caldas
En medio de la discusión de la pareja, ella lo lesionó con un elemento de vidrio.
Chinchiná
La policía fue alertada por los vecinos del barrio El Bosque, en Chinchiná (Caldas), a donde llegaron los uniformados estableciendo que, presuntamente, la mujer atacó con un elemento de vidrio a Anderson Rendón Zapata, de 27 años, quien falleció minutos después en el Hospital San Marcos, donde recibió atención médica especializada, pero no fue posible salvarle la vida.
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El coronel Alex Durán Santos, comandante de la Policía Caldas, manifiesta que “de acuerdo a las primeras indagaciones, estas dos personas estaban discutiendo lo que derivó en una agresión. La víctima se traslada de inmediato al hospital, pero pese a la atención médica y los esfuerzos, murió por la gravedad de las heridas”.
Por ese motivo, la presunta agresora fue detenida y puesta a disposición de la autoridad judicial competente para responder por el delito de homicidio. En las próximas horas, un juez determinará su situación jurídica.