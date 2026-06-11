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11 jun 2026 Actualizado 19:28

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Manizales

Policía captura a mujer que ocasionó la muerte a joven luego de atacarlo con un vidrio en Caldas

En medio de la discusión de la pareja, ella lo lesionó con un elemento de vidrio.

Foto: Policía Caldas.

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Chinchiná

La policía fue alertada por los vecinos del barrio El Bosque, en Chinchiná (Caldas), a donde llegaron los uniformados estableciendo que, presuntamente, la mujer atacó con un elemento de vidrio a Anderson Rendón Zapata, de 27 años, quien falleció minutos después en el Hospital San Marcos, donde recibió atención médica especializada, pero no fue posible salvarle la vida.

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El coronel Alex Durán Santos, comandante de la Policía Caldas, manifiesta que “de acuerdo a las primeras indagaciones, estas dos personas estaban discutiendo lo que derivó en una agresión. La víctima se traslada de inmediato al hospital, pero pese a la atención médica y los esfuerzos, murió por la gravedad de las heridas”.

Por ese motivo, la presunta agresora fue detenida y puesta a disposición de la autoridad judicial competente para responder por el delito de homicidio. En las próximas horas, un juez determinará su situación jurídica.

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