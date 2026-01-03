Tras la captura de Maduro, ¿Quién gobernará Venezuela y que pasará dentro del chavismo?

Luego de meses de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, caracterizadas por el despliegue militar del país bajo órdenes de Donald Trump, bombardeos a presuntas narcolanchas con un centenar de narcoterroristas —según Washington— muertos y amenazas directas de una intervención terrestre, Nicolás Maduro fue capturado y queda en el aire quién gobernará realmente Venezuela.

El presidente Trump aseguró que su gabinete gobernaría Venezuela hasta que se pudiera concretar una transición.

Sin embargo, de inmediato, durante la rueda de prensa, desconoció a María Corina Machado como la persona que dirigiera la nación. En tanto, señaló que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, habló con el secretario de Estado, Marco Rubio, y que “haría lo que EE. UU. necesitase para lograr la transición.

De forma contradictoria, horas más tarde, Delcy Rodríguez, en el ojo del huracán tras la declaración de Trump, exigió la liberación de Nicolás Maduro y señaló que es el único presidente de Venezuela. Agregó que es una “agresión” que quebranta la legalidad internacional, que “jamás volverían a ser colonia de ningún imperio” y que están dispuestos a defender el país así como sus recursos naturales.

¿Qué va a pasar con el gobierno de Venezuela tras la captura de Maduro?

En diálogo con Caracol Radio, expertos dieron su punto de vista ante la incógnita por el gobierno de Venezuela.

Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad del Rosario, afirmó que Delcy Rodríguez es quien “queda a cargo de la Revolución Bolivariana”, sin embargo, “el que en verdad ejerce el poder en la sombra continúa siendo Diosdado Cabello, cabeza del aparato represor”.

“La mayoría de la gente suele pensar que cuando se pone el dictador cae la dictadura, pero las dictaduras rara vez se componen de un único hombre. Muchas veces las dictaduras logran dinámicas de continuidad y en el caso venezolano que ha sido un caso muy particular”, ejemplificando que, en su momento, Chávez fue “el único que pudo regresar a la presidencia después de un golpe de Estado” en América Latina.

Laura Bonilla, mánager para América Latina en la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) señala que Estados Unidos, según dijo Trump, regiría el gobierno de transición imponiendo sus condiciones, lo que “podría indicar que ya hay una negociación obviamente diplomática u oculta” con uno o varios sectores del chavismo.

Luego, con base en la declaración de Delcy Rodríguez, la consultora en seguridad y conflictos de Pares indica que “no hay un llamado explícito a una defensa popular, como sí ocurrió con los intentos de golpe de Estado en la época de Chávez”, por lo que existiría “cierta intención de parte de varios sectores, incluyéndola a ella, de que la transición se desarrolle de la mejor manera posible”.

Por su parte, Ronal Rodríguez, asegura que, al menos durante las primeras horas tras la captura de Maduro, no se podrá conocer si existió una negociación, y de momento, “el régimen se mantiene y continúa con control efectivo del Estado”.

“Es importante que Venezuela logre la construcción de un proceso que sitio hacia la democracia y no que se consume la amenaza del régimen que es llevar al país hacia el caos y hacia la anarquía”, afirma el investigador de la Universidad del Rosario, quien dice que dicha amenaza sería “el peor de los escenarios, sobre todo para Colombia”, porque el país “no está preparado” para atender lo que podría transformarse en una dinámica de flujos migratorios de una población que huye de una situación bélica”.

El silencio de la Casa Blanca sobre la oposición liderada por María Corina Machado

Por otro lado, Bonilla dice que “llama mucho la atención la ausencia de la oposición venezolana en el discurso de la Casa Blanca”, en referencia a la rueda de prensa otorgada por Trump y su gabinete, lo que es otro indicio de que pudo haber existido una negociación y abre la puerta a que no se desarrollen elecciones en un corto plazo.

En tanto, Rodríguez expresa su preocupación al respecto del tiempo que pueda tardar la transición, dado que “el régimen se sostiene a pesar de estar acéfalo y lo llamativo es que están dispuestos a llevar al país a una dinámica de sangre y fuego con tal de mantenerse en el poder”.

“Tal vez el proceso va a tardar tanto como lo que llevó destruir el sistema democrático”, agregó.

“Una puñalada al derecho internacional”

Finalmente, Laura Bonilla afirma que “Donald Trump definitivamente asestó una puñalada al multilateralismo y al derecho internacional” y utilizó “varias zonas grises jurídicas” para concretar la captura de Maduro.

Esto, debido a que, “para muchos sectores dentro de los Estados Unidos, el presidente opera cumpliendo una orden judicial, esa es la interpretación que hacen los sectores afines a Marco Rubio”, pero hay una segunda interpretación que apunta a que “esto es una guerra de cambio de régimen y, como tal, tuvo que pasar por el Congreso estadounidense”, algo que no sucedió, siguiendo las propias declaraciones de la Administración Trump

“Lo que dice el gobierno de los Estados Unidos es esto es una minucia jurídica y pues si quieren llevarnos a la corte, llévennos a las cortes. A la final no les importa demasiado”, concluye la consultora.