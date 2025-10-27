Este electrodoméstico puede causar incendios si no se desenchufa, no es el horno ni la freidora // Caracol Radio

En la mayoría de los hogares, los electrodomésticos permanecen conectados durante todo el día, incluso cuando no se están utilizando. Aunque esto pueda parecer inofensivo, mantenerlos enchufados representa un riesgo potencial para la seguridad del hogar.

Desenchufar los aparatos eléctricos no solo contribuye al ahorro de energía, sino que también reduce significativamente las probabilidades de incendios domésticos y accidentes eléctricos. Según entidades especializadas en seguridad, muchos siniestros en viviendas tienen su origen en cortocircuitos o sobrecalentamientos provocados por dispositivos conectados de manera permanente.

Y aunque la atención suele centrarse en la estufa o el horno, existen electrodomésticos más pequeños, como la tostadora, que pueden generar situaciones de peligro si no se manipulan correctamente.

La tostadora: un electrodoméstico pequeño con alto potencial de riesgo

La tostadora es uno de los aparatos más comunes en las cocinas modernas, pero también uno de los más propensos a causar incidentes si no se utiliza con precaución. Su funcionamiento depende de resistencias eléctricas que alcanzan temperaturas muy elevadas para dorar el pan.

Durante este proceso, las migas que se desprenden pueden acumularse en el fondo o en la bandeja interna. Con el tiempo, esa acumulación puede prenderse fuego al entrar en contacto con el calor. Además, al permanecer enchufada, la tostadora sigue recibiendo corriente eléctrica, lo que incrementa el riesgo de sobrecalentamiento o de encendido accidental.

Informes de seguridad en Estados Unidos incluyen a la tostadora entre los electrodomésticos más peligrosos del hogar, junto con la freidora, la plancha y los calentadores portátiles. Las causas más comunes de incendios asociados con estos aparatos suelen ser fallos eléctricos, cables dañados o residuos acumulados que terminan ardiendo.

¿Qué puede ocurrir si no se desenchufa la tostadora?

Dejar la tostadora conectada de forma permanente puede ocasionar varios problemas. Entre ellos se destacan:

Sobrecalentamiento del sistema eléctrico , incluso si el aparato está apagado.

, incluso si el aparato está apagado. Cortocircuitos provocados por cables deteriorados o resistencias defectuosas.

provocados por cables deteriorados o resistencias defectuosas. Incendios domésticos, originados por el encendido accidental del electrodoméstico o por restos de comida en su interior.

El riesgo aumenta cuando el aparato se encuentra cerca de materiales inflamables como cortinas, trapos o papel de cocina.

Desenchufar: un hábito sencillo que evita accidentes

Desconectar los aparatos eléctricos después de utilizarlos es una práctica simple que puede prevenir incendios y proteger el hogar. Este hábito, además, ayuda a prolongar la vida útil de los electrodomésticos y evita el consumo innecesario de energía.

Para reforzar la seguridad, los expertos recomiendan:

Limpiar con frecuencia la tostadora , retirando las migas acumuladas en la bandeja.

, retirando las migas acumuladas en la bandeja. Revisar periódicamente los cables y enchufes , para asegurarse de que no estén deteriorados.

, para asegurarse de que no estén deteriorados. Mantener los electrodomésticos alejados de materiales inflamables.

Evitar sobrecargar los tomacorrientes con múltiples aparatos conectados simultáneamente.

También ayuda a reducir el consumo energético

Además de ser una medida de seguridad, desenchufar los electrodomésticos disminuye el llamado “consumo fantasma” de electricidad. Muchos dispositivos siguen utilizando energía incluso cuando están apagados, simplemente por permanecer conectados.

Esta práctica, por tanto, no solo protege el hogar, sino que también contribuye al ahorro energético y económico.

Un pequeño gesto que puede marcar la diferencia

De acuerdo con especialistas en seguridad eléctrica, la mayoría de los incendios domésticos pueden prevenirse mediante hábitos adecuados de uso y mantenimiento de los electrodomésticos.

Apagar no siempre es suficiente. Desenchufar los aparatos, especialmente aquellos que generan calor como la tostadora, la plancha o la freidora, reduce notablemente el riesgo de incendio.

Un gesto tan simple como retirar el enchufe después de cada uso puede marcar la diferencia entre un hogar seguro y un accidente inesperado.