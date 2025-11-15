Fiscalía lanza remates de casas, apartamentos y fincas: Precios de bienes y proceso para adquirirlos

Por medio del Fondo Especial para la Administración de Bienes (FEAB), se publicó un catálogo en el que se encuentran varios inmuebles que están para la venta y que se encuentran en distintas ciudades de Colombia.

Dentro de la subasta se encuentran diferentes construcciones que están bajo el poder de la Fiscalía, tras un proceso de distintas labores judiciales, podrá encontrar: Casas de uso residencial, apartamentos en zonas urbanas, fincas rurales ,lotes sin construcción, bodegas y locales comerciales.

Cómo participar en los remates de la Fiscalía

Ingrese al catálogo de bienes que se encuentra en el sitio web del FEAB. Aquí podrá ver el catálogo completo y los detalles como: ubicación, área construida, tipo de inmueble, estado físico, valor comercial y precio base de remate.

Inscripción a la convocatoria: una vez identifique el inmueble de su interés, el participante deberá inscribirse a la convocatoria. En este orden de ideas, deberá diligenciar un formulario en el que tendrá que agrega una copia del documento de identidad y representación legal (en caso de personas jurídicas) y consignar una porcentaje como garantía de la seriedad de la oferta.

Luego de esto, la entidad entrará a verificar que los documentos estén en regla y que el interesado cumpla con todas las condiciones establecidas.

Una vez se autorice la participación para el remate. Se realiza en una fecha y hora determinada, puede ser de manera presencial o virtual.

Durante el remate, la persona que ofrezca el mayor valor es quien se queda con el inmueble. (este debe ser superior al precio base).

Para la escrituración, el adjudicado debe realizar el pago del valor ofrecido en los plazos definidos por la convocatoria y luego, se inician todos los procesos legales para que quede a nombre del nuevo propietario.

Cuáles son los bienes que estarán dentro del remate de la Fiscalía

Casa en Bogotá: Este inmueble se encuentra ubicado en la carrera 76 #105-07 en la ciudad de Bogotá. Se trata del Lote número 4 en el sector Casa Blanca. Cuenta con un área privada de 208.08 metros cuadrados y tiene un valor de oferta fijado en $208.859.000 pesos colombianos.

El precio establecido es de $1.704.794.624 y también se contempla la opción de arriendo por un valor de $1.844.129 pesos.

Apartamento en Cali: Ubicado en el edificio Joaquí Caycedo en la ciudad de Cali, disponible tanto para venta como para arriendo. Se trata del apartamento número 1001, con salón, comedor, cocina, alcoba de servicio con baño, baño principal, zona de ropas y dos alcobas.

El precio del apartamento se fija en $232.774.950 pesos colombianos, mientras que su canon de arredramiento es de $2.256.300 pesos.