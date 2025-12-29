¿Cuál es la previsión del IPC para 2025? Valor estimado del aumento, según análisis

Una de las cifras económicas que impacta a los colombianos es el Índice de Precios al Consumidor, mejor conocido como IPC. Como su nombre lo indica, es un indicador que permite medir la variación en los precios de los productos y servicios de la canasta familiar.

A través del IPC, existe una referencia sobre el costo de vida en Colombia y los valores que deben asumir los ciudadanos para adquirir los bienes que hacen parte de su sustento diario. Esto incluye la alimentación, los servicios públicos, el vestuario y la vivienda. Asimismo, se podrá definir en qué valor deberá incrementar el salario mínimo para el próximo año.

Y es que este índice no solamente es fundamental para ajustar el sueldo básico que reciben millones de colombianos cada año, sino que también define en qué cifra quedarán las pensiones, el arriendo, y los productos y servicios que requiere la ciudadanía.

¿En cuánto está el IPC actualmente en Colombia?

En su más reciente informe, el Dane señaló que el Índice de Precios al Consumidor tuvo una variación del 0,07% en noviembre de 2025, lo que significa una reducción al 5,3% anual. Por otra parte, esta fue su primera caída después de estar cuatro meses seguidos al alza.

Y es que para muchas entidades y analistas, la cifra del IPC estaría ubicada por encima del 5%, lo que afectará directamente a los productos y servicios que se encuentran sujetos a ella. Entre ellos, los peajes en las vías de Colombia y el precio de la matrícula tanto en colegios como en universidades privadas.

¿Qué previsión hacen las entidades en Colombia?

Una de las primeras entidades que pronóstico en cuánto cerraría el IPC en 2025 fue la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), con una cifra de alrededor del 5,3%, teniendo en cuenta el reciente comportamiento del mercado y la presión inflacionaria que se estaría viviendo en Colombia.

Por su parte, Corficolombiana señala que la cifra final sería del 5,4 al finalizar el 2025 a partir de los precios en los servicios básicos y los alimentos. Mientras que Bancolombia proyecta un valor mucho más bajo, el cual se ubicaría en un 5,1%, teniendo en cuenta factores como la evolución en el precio de los alimentos y el impacto que tendría el salario mínimo.

En ese orden de ideas, si se cumple el pronóstico fijado por la Anif, la cifra del IPC en Colombia sería una décima porcentual más alta en comparación a la que se registró al cierre del 2024 (5,2%), o de dos décimas si es la de Corficolombiana. De lo contrario, se registraría una reducción de una décima porcentual en caso de que el valor final sea el señalado por Bancolombia.

¿Cómo influye el IPC en la cifra del salario mínimo?

El Índice de Precios al Consumidor tiene una gran incidencia en el aumento del salario mínimo para el año que se avecina; ya que permite fijar cuál es el ajuste que se debe hacer en esta cifra para que los colombianos puedan cubrir sus necesidades básicas a partir del incremento que tengan muchos bienes y servicios.