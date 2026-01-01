¡OJO! Sisbén vuelve a cambiar: nueva clasificación afectará los subsidios y Prosperidad Social

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), es la entidad técnica encargada de liderar la visión estratégica de Colombia. Bajo la dirección de la Presidencia, este organismo diseña los planes de desarrollo y supervisa que la inversión pública se utilice de manera eficiente para impulsar el crecimiento económico, el bienestar social y la protección ambiental.

De acuerdo con DNP, el Sisbén vuelve a cambiar, esto se debe a que realizaran un proceso de actualización, por lo que se ha de resaltar que esto podría llegar a cambiar la clasificación de algunos hogares a nivel nacional, por lo que se prevé que llegue afectar el acceso a los subsidios.

¿Por qué cambiará el Sisbén en 2026?

Se entiende que esta nueva actualización se realiza con el objetivo de que el sistema del Sisbén indique de una forma más exacta el estado socioeconómico de los colombianos, esto para no tener que depender de las encuestas periódicas, puesto que, suele perder la vigencia más rápido.

¿A quiénes les cambia el Sisbén en 2026?

Por el momento, Departamento Nacional de Planeación indicó que, esta actualización se implementará en Bogotá, Medellín, Cali. Barranquilla y Boyacá, especialmente en Jericó.

Se resalta que, las personas de estas zonas deberán estar atentos a los cambios, puesto que, puede que les cambie la clasificación de A a B, por lo que dejarían de recibir el apoyo de programas de Prosperidad Social como lo es Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

¿Qué actualizarán en el Sisbén en el 2026?

Por el momento se entiende de que el Sisbén actualizará los registros administrativos, que son datos de salud, empleo y educación, realizados por entidades públicas y privadas.

Gracias a dichos datos, se logrará unir la información con las encuestas realizadas directamente por el Sisbén, para validar que la información entregada concuerde y también actualizar la faltante.

¿Cuáles son los grupos actuales del Sisbén?

Grupo A

Pobreza Extrema: Desde A1 al D5

Grupo B

Pobreza Moderada: Desde B1 al B7

Grupo C

Vulnerable: Desde C1 al C18

Grupo D

Población no pobre, no vulnerable: Desde D1 al D21

