Aquí el paso a paso para reclamar su subsidio escolar durante el 2026

Subsidio escolar 2026: ¿Cómo reclamar bonos en Compensar, Colsubsidio y Cafam?

Con el inicio de enero, miles de hogares colombianos comienzan a ajustar sus finanzas para enfrentar uno de los gastos más fuertes del año: la lista de útiles escolares. Se estima que los artículos básicos como cuadernos, colores y libros pueden tener un precio más elevado que el año pasado, claro está, esto dependiendo de la calidad y cantidad solicitada por las instituciones.

Ante este panorama, las cajas de compensación familiar se convierten en un “salvavidas” para los trabajadores, ofreciendo kits o bonos económicos para aliviar la carga financiera del regreso a clases.

Montos y beneficios por caja de compensación para el 2026

Cabe aclarar que, cada entidad ha definido sus propios criterios y montos para la entrega de estas ayudas durante el primer trimestre de 2026:

Bonos Compensar 2026:

Ofrece un subsidio educativo de $105.000 para trabajadores que ganen hasta 4 salarios mínimos mensuales vigentes (SMMLV). Está dirigido a hijos o hermanos huérfanos entre los 6 y 18 años que reciban subsidio monetario y estén estudiando.

Bonos Colsubsidio 2026

Entrega un bono de $80.000 por cada estudiante a cargo (entre los 5 y 12 años). Este se puede redimir en tiendas Ara o almacenes Éxito autorizados en Cundinamarca, Tolima y Risaralda.

Bonos Cafam 2026

Brinda un kit escolar físico para niños entre los 6 y 11 años. Un dato clave es que, si ambos padres están afiliados y sus ingresos conjuntos no superan los 4 SMMLV, el beneficiario recibe un combo por cada padre.

Bonos Comfama 2026

En Antioquia, la estrategia se centra en descuentos especiales que van desde el 10% hasta el 20% en papelerías y almacenes aliados como Jumbo, Metro y Éxito.

Paso a paso para reclamar su subsidio escolar

Para acceder a estos beneficios, es indispensable que el trabajador esté afiliado y activo en su respectiva caja de compensación. Si no está seguro de a cuál pertenece, puede consultarlo en la página del Registro Único de Afiliados o en la oficina de recursos humanos de su empresa.

Siga estos pasos generales:

1. Verifique con su cédula: Ingrese al sitio web oficial de su caja (Compensar, Cafam, Colsubsidio, etc.) para confirmar si cumple con los requisitos de ley.

2. Revise las fechas: La mayoría de las entregas se realizan entre enero y marzo, pero recuerde que en casos como Compensar, el subsidio tiene una vigencia de un año antes de perderse.

3. Medio de redención: Los beneficios se cargan generalmente a la tarjeta de afiliación o se entregan mediante códigos QR en las aplicaciones móviles de las cajas.

¿Qué se puede comprar con estos bonos?

Dependiendo de la caja, el subsidio no solo se limita a cuadernos. En entidades como Colsubsidio y Compensar, los recursos pueden utilizarse para adquirir textos escolares, uniformes, calzado, tecnología, conectividad e incluso cursos de idiomas. Es importante tener en cuenta que estos bonos usualmente no son canjeables por dinero en efectivo.

