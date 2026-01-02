Feria de Manizales 2026: Fechas y programación completa en PDF de la edición número 69
Viva desde el 03 al 11 de enero la mejor programación cultural en la Feria de Manizales 2026
Ya todo está listo para darle inicio oficial a una nueva versión de la tradicional Feria de Manizales que, en esta oportunidad, se realiza entre el 3 y el 11 de enero de 2026, un encuentro que reúne lo mejor de la tradición, cultura, música, deporte y muchas actividades para toda la familia.
Esta es una de las primeras ferias que se realiza en el año y da la apertura para otras festividades que se realizan en toda Colombia.
Algunos de los eventos principales como el XIX Encuentro de Melómanos Coleccionistas y Noche de Salsa (4 de enero), que contará con las presentaciones de Dimensión Latina y Fruko y sus Tesos. El tradicional Gran Pregón de la Feria (5 de enero) llenará las calles de color, música y comparsas, culminando con el concierto de Sebastián Yatra, uno de los artistas colombianos de mayor proyección internacional. La Noche Popular (7 de enero) reunirá a Alzate y Jhonny Rivera y el Gran Concierto (10 de enero) contará con la presencia de artistas como Silvestre Dangond, Carlos Vives, Blessd, Calibre 50, Giovanny Ayala y Hamilton.
Programación Feria de Manizales:
Le contamos algunos de los eventos más destacados que se realizarán durante la Feria de Manizales para que se agende:
- 03 de enero: Inicio de la feria y partido de las estrellas
La feria inicia con una programación variada, este día habrá: Campeonato Nacional de Fútbol Infantil y Pre Juvenil “Feria de Manizales 2026”, Un Tango por Manizales - Simplemente Tango - Festival de Baile y Coreografía Argentina, Feria Popular, Artesanal y Microempresarial, Partido de Las Estrellas Dayro Moreno y Las Leyendas Vs Juan Carmona y Sus Amigos y se presentará Nanpa Básico y Orquesta Aragón de Cuba - Yuri Buenaventura - Grupo Galé.
- 04 de enero: Encuentro de melómanos y desfiles a caballo
Visita de las Candidatas Participantes al Reinado Internacional del Café Edición 54ª a la Reserva Ecológica Río Blanco, Válida Nacional de Motovelocidad, Desfile a Caballo Feria de Manizales Versión 40ª, XIX Encuentro de Melómanos y Coleccionistas - Noche de Salsa - Artistas: Dimensión Latina y Fruko y sus Tesos.
- 05 de enero: Fonda arriera, temporada taurina y Sebastián Yatra
Feria Artesanal Manizales - El Arte Hecho a Mano, Fondas y Arriería Granja Interactiva; Pueblito Caldense, Temporada Taurina - Primera Corrida: Manuel Libardo - David Galván - Juan Hernández, Gran Pregón de Feria - Artista Internacional: Sebastián Yatra.
- 06 de enero: Noche Gospel y Tango
Noche Góspel - Artista Nacional: Fernando Ramos - Artistas Locales: Jeanka Music - Casa Praise - Somos Vida Music Ilimited Band, ¡AY TANGO! Una Feria con Alma, Fondas y Arriería - Noche para Matar las Ganas con Jessi Uribe.
- 07 de enero: Desfile de las candidatas al reinado
Desfile en Traje de Baño de las Candidatas Participantes al Reinado Internacional del Café Edición 54ª y Noche Popular - Artistas: Jhonny Rivera - Alzate - Artista Local: Antología Colombia
- 08 de enero: Desfiles y noche urbana
Noche Urbana - Artistas Internacionales: Dálmata - Andy Rivera, “Noche Contentosa” con Luis Alfonso.
- 09 de enero: Festival rock y noche de trova
Final Nacional del Festival de la Trova, Noche Vallenata - Artistas Nacionales: Los Inquietos del Vallenato - Binomio de Oro - Artista Local: Arnin Trujillo
- 10 de enero: Superconcierto:
El Estadio Palogrande será el epicentro de la música con el Gran Concierto de la Feria de Manizales, una celebración que reunirá a miles de personas en una noche inolvidable. En el escenario estarán Carlos Vives, Silvestre Dangond, Blessd, Hamilton, Calibre 50 y otros artistas que prometen un espectáculo sin precedentes.
Conozca aquí la programación completa de la Feria de Manizales con un PDF descargable: