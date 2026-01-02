Feria de Manizales 2026: Fechas y programación completa en PDF de la edición número 69

Ya todo está listo para darle inicio oficial a una nueva versión de la tradicional Feria de Manizales que, en esta oportunidad, se realiza entre el 3 y el 11 de enero de 2026, un encuentro que reúne lo mejor de la tradición, cultura, música, deporte y muchas actividades para toda la familia.

Esta es una de las primeras ferias que se realiza en el año y da la apertura para otras festividades que se realizan en toda Colombia.

Algunos de los eventos principales como el XIX Encuentro de Melómanos Coleccionistas y Noche de Salsa (4 de enero), que contará con las presentaciones de Dimensión Latina y Fruko y sus Tesos. El tradicional Gran Pregón de la Feria (5 de enero) llenará las calles de color, música y comparsas, culminando con el concierto de Sebastián Yatra, uno de los artistas colombianos de mayor proyección internacional. La Noche Popular (7 de enero) reunirá a Alzate y Jhonny Rivera y el Gran Concierto (10 de enero) contará con la presencia de artistas como Silvestre Dangond, Carlos Vives, Blessd, Calibre 50, Giovanny Ayala y Hamilton.

Programación Feria de Manizales:

Le contamos algunos de los eventos más destacados que se realizarán durante la Feria de Manizales para que se agende:

03 de enero: Inicio de la feria y partido de las estrellas

La feria inicia con una programación variada, este día habrá: Campeonato Nacional de Fútbol Infantil y Pre Juvenil “Feria de Manizales 2026”, Un Tango por Manizales - Simplemente Tango - Festival de Baile y Coreografía Argentina, Feria Popular, Artesanal y Microempresarial, Partido de Las Estrellas Dayro Moreno y Las Leyendas Vs Juan Carmona y Sus Amigos y se presentará Nanpa Básico y Orquesta Aragón de Cuba - Yuri Buenaventura - Grupo Galé.

04 de enero: Encuentro de melómanos y desfiles a caballo

Visita de las Candidatas Participantes al Reinado Internacional del Café Edición 54ª a la Reserva Ecológica Río Blanco, Válida Nacional de Motovelocidad, Desfile a Caballo Feria de Manizales Versión 40ª, XIX Encuentro de Melómanos y Coleccionistas - Noche de Salsa - Artistas: Dimensión Latina y Fruko y sus Tesos.

05 de enero: Fonda arriera, temporada taurina y Sebastián Yatra

Feria Artesanal Manizales - El Arte Hecho a Mano, Fondas y Arriería Granja Interactiva; Pueblito Caldense, Temporada Taurina - Primera Corrida: Manuel Libardo - David Galván - Juan Hernández, Gran Pregón de Feria - Artista Internacional: Sebastián Yatra.

06 de enero: Noche Gospel y Tango

Noche Góspel - Artista Nacional: Fernando Ramos - Artistas Locales: Jeanka Music - Casa Praise - Somos Vida Music Ilimited Band, ¡AY TANGO! Una Feria con Alma, Fondas y Arriería - Noche para Matar las Ganas con Jessi Uribe.

07 de enero: Desfile de las candidatas al reinado

Desfile en Traje de Baño de las Candidatas Participantes al Reinado Internacional del Café Edición 54ª y Noche Popular - Artistas: Jhonny Rivera - Alzate - Artista Local: Antología Colombia

08 de enero: Desfiles y noche urbana

Noche Urbana - Artistas Internacionales: Dálmata - Andy Rivera, “Noche Contentosa” con Luis Alfonso.

09 de enero: Festival rock y noche de trova

Final Nacional del Festival de la Trova, Noche Vallenata - Artistas Nacionales: Los Inquietos del Vallenato - Binomio de Oro - Artista Local: Arnin Trujillo

10 de enero: Superconcierto:

El Estadio Palogrande será el epicentro de la música con el Gran Concierto de la Feria de Manizales, una celebración que reunirá a miles de personas en una noche inolvidable. En el escenario estarán Carlos Vives, Silvestre Dangond, Blessd, Hamilton, Calibre 50 y otros artistas que prometen un espectáculo sin precedentes.

Conozca aquí la programación completa de la Feria de Manizales con un PDF descargable: